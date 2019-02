A partir de mañana se restablece pago con tarjeta Sibe en Celaya

"Por eso el acercamiento, antes de llegar a una sanción preocuraré buscar el tema del diálogo con cualquier institución u empresa. Hay toda la buena disposición", dijo.





"En ese sentido por eso el acercamiento y el acuerdo con los empresarios para que no suceda. Si algo he procurado hacer es tener acercamiento para que no haya ningún daño. Hay total voluntad en restablecer el uso de la tarjeta Sibe", señaló.





"Creo que el servicio (de transporte público) debe mejorar por eso hay un proyecto integral en materia de transporte público, es lamentable para todos que este proyecto no haya avanzado en cuatro años", admitió.

A partir de este sábado el pago con la tarjeta de prepago ordinaria del Sibe se restablecerá en Celaya sin que las siete empresas transportistas que cancelaron el servicio tengan alguna sanción. Así lo informó la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, luego de una reunión con los empresarios transportistas la tarde del viernes.El miércoles las empresas que si han tecnificado sus unidades anunciaron que cancelarían el pago mediante la tarjeta ordinaria del Sibe.Ante esta situación los usuarios que pagaban seis pesos con 50 centavos ahora pagarían nueve pesos, acusando competencia desleal ya que el resto de las empresas que no han concluido el proceso de tecnificación si cobraban nueve pesos. Durante el jueves y viernes alrededor de 35 mil usuarios del transporte público en Celaya se vieron afectados con esta medida.A pesar de que el reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija para el Municipio de Celaya estipula sanciones para los concesionarios que no respeten las tarifas fijadas por la dirección de Movilidad y Transporte, esto no ocurrirá.Paniagua Rodríguez negó que existiera un condicionamiento para restablecer el uso de la tarjeta de prepago a cambio de aumentar la tarifa en el transporte público tal y como habían solicitado los propios empresarios aunque afirmó que ahora le tocará a la Comisión de Movilidad en el Ayuntamiento analizar dicha solicitud.