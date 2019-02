AMLO pide 'no hacer leña de árbol caído' en su visita a Badiraguato

“Me lo preguntaron antier: ‘¿Va a Badiraguato? Y no sabe que es la tierra de una persona que está siendo juzgada en Estados Unidos’. Le digo: a los pueblos no se les puede estigmatizar... Ahí está, por ejemplo, el pueblo de Atlacomulco, del Estado de México, y de ahí es un grupo político, y le dicen el Grupo Atlacomulco.



¿Y qué tiene que ver el pueblo con eso? Nada. Lo mismo Badiraguato, es gente buena, es gente trabajadora, además, qué dice la Biblia, que no hay que emitir juicios temerarios y qué otra cosa también sabiduría: que no se puede hacer leña del árbol caído”.



“La gente votó el año pasado por un cambio verdadero, por una transformación y los sueños de hoy van a ser las realidades del mañana”, señaló el mandatario.



“Eso, presidente, es muy importante, porque va a reforzar mucho la seguridad, va reforzar la coordinación. Y aquí, en Sinaloa tiene a usted a sus mejores aliados para que eso siga siendo una realidad y sigan mejorando los índices de seguridad en el estado”, dijo

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Joaquín “El Chapo” Guzmán y pidió no estigmatizar a los pueblos, pero sobre todo “no hacer leña del árbol caído”.Aquí en el municipio donde nació el líder del Cartel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, López Obrador anunció la conclusión de una carretera que unirá a Sinaloa con Chihuahua, la construcción de una universidad y el programa Sembrando Vida.Ante el gobernador Quirino Ordaz, la secretaria del Bienestar, Luisa María Albores y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, López Obrador destacó que a dos meses del inicio de su gobierno no ha perdido el tiempo y perderán el impulso.El Universal informó que, el gobernador Quirino Ordaz destacó que hace muchos años que no se paraba en Badiraguato un Presidente y refrendó su respaldo al proyecto del gobierno federal para crear la Guardia Nacional.Sigue leyendo: