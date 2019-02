Muestra AMLO amuletos que lleva a tierra de 'El Chapo'

"La política es virtud y fortuna, la fortuna es suerte, y cuenta mucho no sólo en política, sino en todo", dijo López Obrador.

Los amuletos

Antes de abordar el vuelvo que va a Culiacán, Sinaloa, elmostró que llevaba unospara acudir hacia la región en donde nació el capo sinaloense de la drogaMientras se encontraba haciendo fila para abordar el vuelo, López Obrador fue cuestionado sobre si no sentía miedo de visitarpueblo natal de “El Chapo”.El Presidente de México contestó que ya va con fortuna y con suerte.Entre sus amuletos López Obrador llevaba consigo undosuncon su propia imagen y otro más con valor de dos dólares, mismo que, relató, le fue dado un migrante.El Presidente viaja, como es habitual, en, acompañado tan solo deEl Mandatario nacional aseguró también que no teme que no vaya a obtener, puesto que lo que se busca es

