'Quitar estancias viola nuestros derechos'

A Lizeth Núñez Vital no “le cuadra” la política de igualdad que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador porque, dice, mientras promete apoyar a jóvenes que no trabajan ni estudian les quita los beneficios, traducidos en estancias infantiles, a menores de edad.

“Yo no entiendo. Estamos hablando de niños de uno, dos, tres y hasta cuatro años de edad. No estoy en contra, pero creo que la forma es revisar cómo funcionan las estancias; debe haber algunas irregulares, pero no quitar el apoyo”, propone.

Lizeth es parte de una de las 2 mil 800 familias que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y su negocio de ropa en el mercado de la fayuca, a tres calles de la presidencia municipal, se quemó y registró pérdida total. También murieron 27 personas.

“Nosotros perdimos. El negocio se quemó y nos estamos volviendo a levantar, como cualquier mexicano que todos los días sale a trabajar para juntar para la comida. Entonces, lo de las estancias infantiles sí es un golpe a nuestra economía y tenemos que buscar ahora cómo vamos a solventar ese gasto”, dice.

Ella es madre de un menor de cuatro años, beneficiario del programa en la estancia infantil Pekes y Pekas, y tan defiende su permanencia que considera que un recorte violaría los derechos de las madres de los menores que acuden a ella.

“Si nos quitan las estancias nos violan los derechos. Como mujeres podemos hacer varias cosas como trabajar, ser esposas, madres, atender una casa, pero necesitamos una estancia para realizar todas las actividades, porque mientras mi hijo está allá yo puedo trabajar”, sostiene.

Pero el Presidente dice que les dará el dinero a ustedes, se le menciona.

“Dice Andrés Manuel López Obrador: ‘les voy a dar el dinero y ustedes llévenlos a donde quieran’, pero no hay guarderías de 800 pesos mensuales. No hay...”.

Lizeth arma que con el ajuste a las estancias infantiles se les quita empoderamiento a las mujeres.

“El trabajo te da un poco de empoderamiento y nos están quitando ese derecho a ser un poco independientes como mujeres, porque si trabajamos es porque a final de cuentas queremos que nuestros hijos tengan otro futuro, y como mamás nos quitan ese derecho. Yo estoy a favor de las estancias porque son niños diferentes, abiertos, activos e inteligentes”.