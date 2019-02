Destapa libro mayor comunidad gay del mundo: El Vaticano

“Es aún más difícil si eres heterosexual. No conoces las señales”, dijo a The Associated Press. “Si eres mujer, peor”.

Más de mil entrevistas



“Francisco sabe que tiene que tomar medidas sobre la postura de la Iglesia, y que solo podrá hacer esto con una batalla implacable en contra de todos los que usan la moral sexual y homofobia para ocultar sus propias hipocresías y dobles vidas”, dice Martel en el libro.

Undestapó lo que llama, calculando que la mayoría de sus prelados tienen inclinaciones homosexuales y atribuyendo gran parte de laa una guerra interna entre ellos.En el, el autordescribe una subcultura gay en el Vaticano y resalta la hipocresía de obispos y cardenales católicos queAparte del asunto en cuestión, el libro es extraordinario por el acceso que tuvo el autor a la intimidad de la Santa Sede. Martel dice que pasó cuatro años realizando, incluyendo estadías de semanas viviendo dentro de las paredes del Vaticano. Un amigo del papa Francisco y guardián del Vaticano, que ocasionó el famoso comentario del papa sobre sacerdotes gay, “¿Quién soy yo para juzgar?”, le abrió las puertas, dijo.En una entrevista en un hotel de París, Martel dijo el viernes que no dijo a sus entrevistados que estaba escribiendo sobre la homosexualidad en el Vaticano. Pero dijo que esto debería de haber sido obvio porque él es homosexual y estaba investigando la intimidad del Vaticano y ha escrito sobre homosexualidad antes. Dijo queMartel dijo que realizó. Muchas de estas fuentes son citadas extensamente, en entrevistas para atribución que dijo fueron grabadas. Martel dijo que le ayudaron 80 investigadores, traductores, contactos y periodistas locales, así como un equipo de 15 abogados. El libro de 555 páginas fue publicado simultáneamente en ocho idiomas en 20 países, muchos bajo el título original en francés, “Sodom”. En inglés se titulaEl Vaticano no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.Martel parece querer promover los esfuerzos de Francisco para reformar el Vaticano al desacreditar a sus mayores críticos y remover el velo de secretismo y escándalo que cubre de homosexualidad a la Iglesia.Pero la fecha de publicación del libro, 21 de febrero, coincide con el inicio de la cumbre de líderes de la Iglesia, una iniciativa de Francisco, sobre cómo evitar abusos sexuales de menores, una crisis que está minando su papado. El libro no es sobre abusos, pero la fecha del lanzamiento podría atizar la narrativa - aceptada por conservadores y rechazada por la- de que el

