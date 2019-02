Iván Duque pide en OEA más presión contra Maduro

"Tenemos que estar en la altura de los ciudadanos que están saliendo por las calles viendo esa esperanza, para que la esperanza no se amare", dice Duque durante una sesión extraordinaria de la OEA.

Presionan por renuncia de Maduro al poder

Elexhorta a losa aumentar la presión sobre Nicolás Maduro para que abandone el poder enColombia, que cuenta con un gran número de refugiados venezolanos, integra un grupo numeroso deque reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó, quien se declaró presidente interino el 23 de enero , ha dicho que es la única posibilidad de acordar la salida de Maduro, quien ha expresado la intención de gobernar hasta que termine su sexenio enLasanciona al presidente general de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los funcionarios de inteligencia del presidente Nicolás Maduro, la presión sobre el líder socialista para la renuncia al poder.El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, el presidente general de, el alcalde general Manuel Quevedo, ha sido un instrumento para que el régimen ilegal de Maduro. El anuncio sigue a las nuevas empresas.Las nuevas sanciones también apuntan a cuatro funcionarios de alto rango dely al director de lasde la Policía Nacional de Venezuela.El gobierno de Estados Unidos está enviando otro importante cargamento de ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Colombia utilizando aviones militares estadounidenses para, según un correo electrónico filtrado del Departamento de Estado al Congreso.Lascomenzarán a llegar el sábado a la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde ya están almacenadas toneladas de cajas de suministros.El correo electrónico fue proporcionado a The Associated Press por un asesor del Congreso que no está autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

