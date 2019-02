Reportan múltiples heridos durante tiroteo en Aurora, Illinois

Un hombre habría disparado contra empleados de la empresa Henry Pratt, ubicada en Aurora, Illinois, a unos 60 kilómetros de Chicago.

El departamento de policía de Aurora afirmó que un tiroteo activo se desarrollaba en el número 641 de la Avenida Archer, por lo que pedía a la población cercana mantenerse lejos de la zona.

We have an active shooter incident at 641 Archer Av. This is an active scene. Please avoid the area

Medios locales afirman que al menos 4 policías, así como varios empleados resultaron heridos, aunque hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las víctimas, así como la motivación del atacante, quién ya fue detenido por las autoridades de Aurora.

Active Shooter Incident has been secured. Shooter is no longer a threat to the area. Continued police presence will remain as investigation continues. Parents please contact your local school districts for dismissal plan https://t.co/P4y7X7K4og