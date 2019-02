Preparan Congreso de Contralores

***PROTESTASAunque prácticamente no hay marcha atrás para que hoy se apruebe la ley con la que el procurador Carlos Zamarripa tendrá el pase directo para ser fiscal general por nueve años más, la oposición contempla manifestarse en el Congreso local.*JUNTOSEl rechazo a esta decisión unió a los grupos de Morena en el estado, los que encabezan respectivamente el diputado Ernesto Prieto y Alma Alcaraz Hernández, secretaria general en funciones de Morena en la entidad; ambos convocaron a manifestarse contra el fiscal “carnal”.*VOTO AZULLos morenistas contemplan hacer una toma del Congreso alrededor de las 10 a.m., antes de que el PAN vote a favor de la ley con la que darán la bienvenida a Carlos Zamarripa.*** INCONFORMESUna bola de nieve podría caer sobre el director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, pues un grupo de constructores no anda nada contento con él ante el retraso en pagos de algunas obras.* SIN PAGOLas constructoras se las arreglan con tal de no quedar mal en los proyectos que les fueron asignados, aunque por momentos dicen, sienten que el agua les llega al cuello, pues ellos le invierten y le invierten y de parte de Obra Pública y de Tesorería Municipal a cargo de Enrique Sosa Campos, nada más no les llegan los pagos acordados.* RETRASOSTal vez eso explique por qué el retraso en algunas obras, tan solo el año pasado, alrededor de 60 no pudieron concluirse en los tiempos establecidos en el primer contrato y tuvieron que darse ampliaciones de contrato a los constructores y algunas aún siguen en proceso.* POR LA LLUVIAEl argumento del director Carlos Galván a estos retrasos fue que se debían principalmente a problemas derivados del clima, como la temporada de lluvias y en otros casos por imprevistos que se encontraron las empresas al arrancar las obras.* PAGAN CIUDADANOSPero a decir de los constructores, en algunos casos los retrasos también son derivados de la falta de pagos en las fechas programadas, quién sabe, lo que sí es un hecho es que un alto porcentaje de obras tardan más del tiempo establecido y eso desespera no solo a las constructoras sino también a los vecinos, que tienen que batallar con el polvo y las limitaciones de tránsito en calles y avenidas.*** INDIGNANTENi como ayudar a la diputada panista Cristina Márquez Alcalá, que en su defensa ciega para que el procurador Carlos Zamarripa Aguirre tenga el pase directo y por nueve años en la Fiscalía que hoy se aprueba, dijo esta semana que la seguridad en el estado es un asunto de percepción.* VÍCTIMASLa respuesta es una falta de sensibilidad para las miles de familias víctimas de la inseguridad en Guanajuato, sobre todo aquellas que han perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.* OTRO GUANAJUATOParece que la diputada local Cristina Márquez ve un Guanajuato que el resto de los ciudadanos no perciben, por eso hoy dará su voto a favor junto con su bancada azul para que el procurador Carlos Zamarripa tenga el pase directo a la Fiscalía.*** MAL CÁLCULOOtro error en los cálculos del presupuesto del Gobierno Federal podría pegar a Guanajuato, pues resulta que se eliminaron los recursos para el Mundial Iberoamericano de Matemáticas que estaba programado para llevarse a cabo en septiembre de este año en el estado.* INCERTIDUMBREEste congreso que por cierto lleva 32 años realizándose, espera la participación de jóvenes genios de las matemáticas de 25 países, pero ahora su realización está en duda debido a que se recortó el financiamiento a programas educativos de ciencia y tecnología.*** AFORTUNADOQuién como el diputado panista Paulo Bañuelos, fue víctima de la delincuencia pues ayer le robaron su auto en Celaya pero es afortunado ya que el propio secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Juan José González González atendió el reporte.* DESAFORTUNADOOjalá que todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de tener comunicación directa con el Secretario o el Procurador cuando son víctimas de algún delito, porque la realidad es que la mayoría actualmente son menos afortunados.La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes Torres, se reunió con la Alianza de Contralores del Estado y Municipios en este 2019.Fue el arranque de los trabajos para preparar el 9no. Congreso Interestatal de Contralores Municipales que se llevará a cabo del 20 al 23 de agosto en la Ciudad de León, el cual reúne a los distintos representantes de las contralorías municipales de las 32 entidades de la República Mexicana.