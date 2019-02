Lo que sigue

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Además del bulevar Insurgentes, el bulevar Aeropuerto en León será uno de los consentidos de inversionistas inmobiliarios en León.No es un vaticinio, es una realidad basada en la ubicación en la que se pretenden construir diversos proyectos comerciales y de usos mixtos contemplados para el mediano plazo en la ciudad zapatera.Luego de publicar el reportaje “Mira León hacia el Cielo” el pasado domingo 10 de febrero, nos escribieron algunos lectores para preguntarnos qué desarrollos viene para el bulevar con el que tiene su primer contacto con León un importante número de visitantes y, por esa razón es que en las siguientes líneas platicaremos a detalle de los 5 proyectos que se pretenden, -algunos de ellos ya en proceso avanzado de su edificación- para funcionar por aquella zona.Uno de los más avanzados es el ubicado en el número 1923 de la colonia La Roncha, se trata de un conjunto habitacional, comercial y de servicios.El proyecto de inversionistas locales tendrá como ancla una tienda de autoservicio del Grupo WalMart.Un proyecto más por esta vía es el de Aeropuerto 1023 en San José El Alto, se contempla una tienda ancla, una más subancla y locales comerciales.El tercero se pretende construir en el conocido como el casco de la ex Hacienda San Carlos en donde la idea es que se construya un hotel, zona habitacional y comercial.Los siguientes dos llaman la atención porque contemplan un hospital privado; el primero es de inversionistas locales dedicados a la proveeduría del calzado y otros sectores; proyectan construir un hotel, un hospital torre médica, comercios, plaza y departamentos en el 1301 Predio San Carlos.Por último en Aeropuerto 101 en Santa Julia contemplan construir un hospital y locales comerciales.Además sume la ampliación de la plaza que concentra marcas con precios de fábrica en donde llegará un Cinépolis y área de restaurantes como parte de su tercera y última etapa de expansión proyectada desde su concepción.La llegada de grandes inversiones del principal socio en Guanajuato podrían no registrarse, al menos en el corto plazo.Takanobu Ito, presidente de Honda Motors, en su visita a México como líder de una misión empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI, por sus siglas en inglés) mencionó que quizá en el corto plazo ya no se puedan esperar las rimbombantes llegadas o expansiones de marcas ya existentes, a menos que se tratara de empresas que permitan fortalecer la cadena de proveeduría del automotriz.Como todo, esto también tiene una razón, es debido a que el principal objetivo de las armadoras de autos niponas en México será adaptarse a las nuevas reglas de origen establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Hay que recordar que el contenido regional para automóviles se incrementó a 75%. El tema desde el comienzo de año aparece en la agenda de los directivos japoneses que estudian ya con objetivos particulares que les permitan seguir trabajando sin sobresaltos en México ¿cómo? Incrementando el contenido nacional, que se convierte en una gran oportunidad para que las MiPyMes locales encuentren qué componentes pueden desarrollar para subirse al tren del automotriz, han sido varios los esfuerzos, otros más los intentos y es el momento de incrementar los insumos “Hecho en Guanajuato”.La buena noticia es que el empresario compartió que para sus compatriotas México sigue siendo un país atractivo para producir y exportar, menos mal.Ayer en la 101 Asamblea General Ordinaria de la Concamin nacional los representantes leoneses fueron de los más reconocidos por su labor durante el año pasado en el organismo que preside Francisco Cervantes Díaz.Luis Gerardo González García, Alejandro Gómez Tamez, presidente y presidente ejecutivo de la CICEG; Ernesto Vega Guillot, de la CICUR y Enrique González, de la Canacar recibieron reconocimiento, mismo caso de donde Ricardo Alaniz Posada que por causas personales no pudo estar en el evento.Además se renovó plantilla y Gómez Tamez continuará en la Mesa de Combate a la Ilegalidad, González García quedó como vicepresidente de Encadenamiento Productivo del Sector Moda y Javier Plascencia Reyes permanecerá en Comercio Interno.Ismael Plascencia Nuñez se oficializó como coordinador de Concamin Bajío y Roberto Novoa y Ernesto Vega continuarán en la mesa directiva.