‘Qué estás buscando’



“Como empresarios deben enfocarse en identificar en qué eres bueno, diferente, eso te ayudará a determinar hacia dónde puedes ir”, detalló el especialista.



“El cliente es la razón de ser de la compañía, debemos encontrar al cliente, entenderlo y sacar el producto que está buscando, es decir, identificar una necesidad”.

Aprovechan canal de venta



“Cuando eres un pequeño empresario puedes hacer pruebas de venta en plataformas listas para un mercado en línea, no tienes que invertir mucho”, detalló Andrés Jáuregui Guerra, colaborador de la agencia de mercadotecnia Lievant..



“En ocasiones hay una persona que quiere integrarse a este tipo de comercio, sin embargo sin el apoyo de toda la estructura de la empresa no es posible”.

Abren mercado



“Hemos ampliado el abanico de opciones a diferentes tipos de edades, se han desarrollado diferentes conceptos”, señaló Emmanuel Ramírez.

TODOS VEN:

Previo a una presentación las empresas deben considerar lo siguiente:Todas estas son herramientas básicas para realizar una buena presentación de una marca, coincidieron especialistas que participaron en elpara empresas del sector calzado, capacitación organizada por laprevio a laa realizarse en marzo.Las empresas deben identificar cual es el motivo para participar en un evento, esto definirá el trabajo a desarrollar.“¿Qué quieres?, ventas, identidad o mercado”, de esta manera Eduardo Knapp Hernández, catedrático de la materia de Liderazgo y Desarrollo de Negocios, cuestionó los motivos para presentarse en un evento.Regularmente, precisó Knapp Hernández, cuando eres una pequeña empresa estamos enfocados en la parte operativa y no nos concentramos en la estrategia, deben trabajar más en generar interés en el mercado.En algunas compañías las ventas en línea representan los ingresos de tres tiendas físicas, el costo de operación es menor en las plataformas digitales.Caso diferente cuando se tiene una estructura financiera se puede apostar por una página propia de comercio. “Hay ocasiones que a las marcas grandes les están revendiendo sus productos (intermediarios) y no se han dado cuenta, con lo que pierden oportunidad”, señaló Jáuregui Guerra.El mercadólogo atiende un promedio de 35 empresas para el mercado nacional, Estados Unidos, España y Colombia.Ampliar los modelos, fue lo que permitió que la compañía Jarking abarcara un nicho que le estaba reservado, los jóvenes de 25 años, detalló Emmanuel Ramírez, gerente de Mercadotecnia de esta empresa zapatera.La demanda del mercado los llevó hace trece años a desarrollar 23 puntos de venta con zapaterías propias en todo el País. “Hemos logrado llegar a puntos donde antes no era posible, por no tener presencia”, señaló.Hace tres años dieron un paso más al invertir en una plataforma digital propia, para comercio en línea, con ella han incrementado 30% sus ventas.