Buscan campeonato en liga sabatina

Los equipos Deportivo Cuevas y Piratas buscarán el campeonato en la Liga Sabatina de Futbol de Celaya.Esta tarde se realizaron las semifinales, en los campos empastados de las Ligas Unidas de Celaya, en donde Deportivo Cuevas se enfrentó a Real Celaya. Mientras que los Piratas, fueron los anfitriones de Residencial.En el duelo entre Deportivo Cuevas en contra de Real Celaya, los ‘Realistas’ buscaron hacer la maldad como hace una temporada, para buscar dejar fuera al equipo de Luis Manuel Cuevas, presionaron y Real Celaya fue quien tuvo mayor peligro en el área rival, pero la fortuna no estuvo de su lado y no pudieron hacer la anotación.Deportivo Cuevas con el empate tenía el pase, pero no le bastó, aprovechó los espacios producidos por el ataque de Real Celaya y con dos pinceladas de Kevin Jiménez y Aarón Ponce lograron la victoria de 2 a 0.En la semifinal de Piratas en contra de Residencial, el encuentro estuvo cerrado, ambos equipos propusieron, pero el invitado de honor nunca llegó, con el empate, Piratas logró avanzar a la final, tras quedar en primer lugar de la tabla general.Para el siguiente sábado se conocerá al monarca de la liga, Piratas va por el bicampeonato, mientras que Cuevas va por su primera corona en cuatro años participando.