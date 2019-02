Ex fórmula 1 se impone a los experimentados

En una cerrada sesión clasificatoria de la Fórmula E, el ex fórmula 1 Pascal Wehrlein del equipo Mahindra se llevó la pole position, ganando a los competidores más experimentados de la categoría.Durante la clasificación el piloto líder del campeonato y favorito de muchos, Sam Bird, no completó ni una vuelta cuando su auto presentó un problema eléctrico, abandonó en la parte del foro sol.Los pilotos del equipo Jaguar, Dragon, Techeetah donde corre el campeón Jean Eric Vergne; Virgin, BMW Andretti, no tuvieron un buen dia de clasificación, los pilotos esperarán a la carrera para conseguir un buen resultado y puntuar en el campeonato.Los cinco pilotos mas rápidos en sus tiempos durante la sesión clasificatoria pasaron a competir en la superpole, para luchar por el primer lugar, la cual fue emocionante porque los competidores iban bajando los tiempos por ocupar una buena posición de salida para la carrera.En su oportunidad el piloto de Nissan, Sebastian Buemi colocó un buen tiempo, el gusto le duró poco cuando el competidor de Audi, Lucas di Grassi impuso el mejor tiempo en su vuelta clasificatoria, mientras Felipe Massa del team Venturi araño el tiempo de Digrasi; la sorpresa la dio Wehrlein al tener una vuelta fenomenal en el trazado del Autódromo Hermanos Rodriguez, al tumbar el tiempo del competidor de Audi.Apartir de esta temporada la categoría estrena un nuevo auto llamado 2 Gen, nombrado de segunda generación; lo caracteriza por ser un monoplaza mas aerodinámico, una nueva batería que dura toda una competencia, a comparación del inicio de la serie donde cada piloto tenía dos autos para cambiar de uno a otro cuando se terminaba la bateria y asi completar la carrera.También en esta temporada estrena lo que es el “Mode Attack” o modo de ataque, una línea donde pasa el auto para darle potencia extra durante cierto tiempo en la competencia, donde el piloto usa la estrategia para usar este modo para adelantar posiciones.El Fan Boost es otro de los elementos que permanece, la característica es que los fans pueden votar mediante una aplicación de la Formula E en la competencia para elegir a un piloto para que use también potencia extra en su auto, solo a los tres competidores que tengan el mayor numero de votos, son beneficiados.La carrera será en punto de las 4:00 de la tarde del día de hoy, será televisado por un canal privado o seguir en la página del categoría de la Formula E.