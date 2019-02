'Huye' futbolista venezolano al Ascenso MX: 'En mi país, todos piensan en salir', dice

Poco a poco,(Táchira,; 26 años) se reencuentra con la alegría de jugar futbol.El venezolano, un mediocampista ofensivo, acaba de llegar alde la, huyendo de la crisis política que azota a su país y que, acepta, afecta a los futbolistas tanto como al resto de los ciudadanos.“La verdad es que los medio no exageran”, dicesobre las noticias de carestía, protestas y enfrentamientos que todos los días llegan a México.Eso sí,mantiene la esperanza de que la estabilidad regrese a Venezuela, aunque por ahora, disfruta como puede en su aventura por México.¿Cómo afectan los problemas políticos al futbol venezolano?“Por ahí hay clubes dentro de la Primera División y la Segunda que lo sienten. No todos tienen el mismo nivel económico, el mismo nivel de logística, por ahí hay alguno que otro equipo que siente la situación, sobre todos los de la categoría inferior,pero pese a todo creo que hay gente bastante valiente, con mucha valentía en mi país que quieren salir adelante y luchan en el futbol”.

Así anunció Celaya el fichaje del venezolano. Foto: Twitter



“La verdad que soy una persona aferrada a Dios… creo que Él se va a encargar de poner a cada quien en su lugar, de bendecirnos a cada uno; creo que se va a hacer justicia en mi país”.

¿Los jugadores se distraen por estos problemas?“Pienso que hay compañeros que a veces no estamos centrados totalmente en el futbol, sino en cómo encontrar ese aspecto de tranquilidad, esa salida, ese nuevo aire; como te digo, hay muchos compañeros que tienen sus hijos, que están formando su hogar y se les complica.“Ellos, como yo, piensan en el futuro de sus hijos.... Mis compañeros que han dejado el futbol a temprana edad por la misma situación a lo mejor les ha tocado buscar salir adelante en otro país, de otra manera que no sea el futbol”.¿Qué tan complicada es la vida diaria en Venezuela?“La expresión que siempre uso es que ‘es una situación compleja’...”.“En mi época de niñez, de infancia, la verdad que todo era tan tranquilo, todo tan feliz; es difícil ver cómo se ha complicado hasta para estudiar, para ir a trabajar, para adquirir los alimentos, para muchas cosas”.¿Es tan grave como se ve en las noticias?: la situación está bastante compleja, está bastante difícil, pero como te digo, el venezolano es bastante guerrero, bastante luchador y hemos metido mucha fe. Al igual que yo, la gente que está allá tiene mucha fe de que Dios nos va a bendecir con buenas cosas”.¿Cómo se ve el futuro ya a la distancia, desde México?“Venezuela es un país hermoso, grande, maravilloso. Dios ha visto todo eso y la verdad es que no me dirijo a nadie, en lo personal sí le digo a los venezolanos como tal, al pueblo, que sigan creyendo,en Dios de que vamos a mejorar y que vamos hacer esa Venezuela feliz que queremos nosotros y muchos desean”.