Meghan Markle regresa a la pantalla grande

¿Cómo lo toma la casa real británica?

¿Que una duquesa no podría saliren una película? Pues parece quesí lo hará.Laretoma su carrera de actriz por un ratito gracias aLa cinta; ni siquiera conocía a su príncipe. El filme es de 2011 pero según la revista PEOPLE y The Hollywood Reporter, el filme se reeditará y lanzará en la pantalla este 2019.Se trata de veinteañeros solteros, traviesos y promete risas, anécdotas y diversión. Inclusive, algunas escenas muestran a la mismísimaSegún THW, los fans de Meghan no tardarán en verla de nuevo en el cine; todo está planeado para queDesde que Meghan llegó todo son escándalos para la futura mamá, principalmente creados por su familiar más cercana. Su padre y hermana, Thomas y Samantha Markle, respectivamente, han hecho varias apariciones remuneradas en medios hablando mal de la ella.Te podría interesar: Hermana de Meghan Markle ya es nombrada 'un riesgo' para la realeza ¿Cómo se sentirá Meghan viendo de nuevo su nombre en los créditos? Ya lo dijo al comprometerse con Harry. “No lo veo como dejar algo. Sólamente como un cambio”, dijo.Sigue Leyendo:

