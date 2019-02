"Los robos pasan muy seguido en la noche y es que de un día para otro ya no aparecen las barras que se encuentran en las jardineras y no se me hace justo que apenas estén por terminar la construcción del parque y ya se estén llevando todo ", platicó Héctor, locatario.

se encuentra en total oscuridad.





"La otra vez yo vi como que se querían llevar algunos ladrillos con los que trabajan los de la obra pero en eso iba pasando una patrulla y se hicieron como si hicieran nada los rateros" comentó habitante.

La falta de seguridad que carece el parque Juárez es muy notoria y es que a pesar de que aún no terminan la construcción de las instalaciones y algunas bancas ya se encuentran dañadas, incluso los amantes de lo ajeno aprovechan la falta de alumbrado en algunas zonas para hacer de las suyas durante la noche.Han sido varias bancas que se instalaron como motivo de la rehabilitación del parque que pese a que aún no esta concluido ya fueron dañadas e incluso algunas láminas que las conforman fueron desprendidas.Las barras que se encuentran a las orillas de las jardineras que estaban en buenas condiciones y que no serían reemplazadas ya no se encuentran en su lugar ya que vecinos comentaron que durante la noche acuden, las desprenden y se las llevan.Las jardineras que se encuentran a las orillas de la imagen del parque , solo quedan muy pocas ya que los amantes de lo ajeno se las han llevado poco a poco.Incluso algunas zonas del parque no cuentan con alumbrado público y esta situación preocupa a los habitantes, debido a que los robos se dan con más frecuencia durante las noches ya queVecinos comentaron que personal de aseo público acude al lugar para hacer limpieza y que ya han pintado varias veces las bancas que se encuentran en el parque porque en días pasados ya han sido rayadas.Pese a que hace unos días se puso nuevo alumbrado led en la zona, de la imagen del parque no alcanza a alumbrar todo pues la parte trasera es donde se ponen los hampones para hacer sus fechorías.Sigue leyendo: