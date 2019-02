Vigilarán la feria de las Fresas

“Estarán todos los días de la Feria, sólo se aumenta el número de elementos, igual que con la seguridad privada con la que trabajo, por ejemplo, una Sonora no ocupa tantos elementos de seguridad como a lo mejor un Cuisillos o unos Recoditos, entonces aumentamos y bajamos de acuerdo al nivel de riesgo que vemos”, refirió.



Por segundo año consecutivo, la Gran Feria de las Fresas contará con vigilancia de elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno, así como seguridad privada, para evitar robos, cristalazos y otros peligros para los asistentes.La directora de la Feria, Ana Brocado indicó que elementos del Ejército Mexicano, Gendarmería, Policía Federal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y Tránsito, estarán cuidando la feria, y que el número de efectivos aumentará dependiendo de la variedad musical del día.Comentó que este esquema de vigilancia resultó funcional el año pasado, en el que tuvieron saldo blanco en hechos delictivos en la zona del estacionamiento.La directora indicó que tendrán una junta de planeación con autoridades del Gobierno Municipal para establecer los parámetros de seguridad para cada evento, definir las rutas de evacuación que pudieran utilizarse en caso de ser necesario, así como el operativo vial.Refirió que además de la presencia de los elementos de seguridad, este año se incrementó el número de cámaras de video vigilancia al interior del Inforum Irapuato.Ana Brocado invitó a los ciudadanos y visitantes a la feria a coadyuvar con la seguridad al acudir a disfrutar de esta fiesta local, que busca ser totalmente familiar.Asimismo, agregó que también habrá seguridad en los Juegos Mecánicos, que están a cargo de la empresa García originaria de Durango, y que las estructuras serán revisadas por personal de Protección Civil.La Gran Feria de las Fresas se llevará a cabo del 15 al 31 de marzo, misma que contará con pabellones gastronómicos, ganaderos, exposiciones, espectáculos internacionales y una gran variedad musical.Para evitar la clonación de boletos de acceso a la variedad musical del Palenque de la Gran Feria de las Fresas, los organizadores establecieron 6 candados de seguridad, con lo que se daría certeza a quienes adquirieron sus pases.Los boletos cuentan con sellos uv, folios, tienen código de seguridad, así como sellos de lectura e inscripciones minúsculas, que sólo se ven con un sccaner y que únicamente conocen los organizadores.Eduardo Ordoñez Pérez, empresario encargado del Palenque indicó que el año pasado, detectaron varios boletos clonados, y que incluso supieron quien había realizado esta acción, sin embargo no se tomaron acciones legales.“Es algo que hay que cuidar, sobre todo en el aspecto de que la gente no se confunda y no le den un boleto falso, que vayan a los lugares indicados y compren su boleto donde debe de ser”, refirió.Señaló que actualmente, la tecnología permite la falsificación de los boletos, sin embargo esto no se debe de dar, por lo que hizo un llamado a la civilidad.Pidió a los ciudadanos que asistan a los puntos oficiales de venta, que son el hotel Best Western Plus Plaza Florida & Tower, Colorador casual & country, Colorado woman y la página www.ticketcity.mx.Ordonez Pérez indicó que se apoyarán con la dirección de Fiscalización del municipio, para que vigilen la reventa de boletos a precios mucho mayores que los originales.