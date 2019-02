Renuncia responsable del Programa de Estancias Infantiles

Clara Torres Armendáriz, quien fungía como responsable del Programa de Estancias Infantiles, dependiente de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, renunció este sábado al cargo por estar en desacuerdo con los planes del presidente Andrés Manuel López sobre este programa federal, confirmaron a EL UNIVERSAL fuentes oficiales.Funcionarios del gobierno federal detallaron a este medio que la ex diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y también activista de Ciudad Juárez, Chihuahua, tomó está decisión por considerar injusta la medida propuesta por el titular del Ejecutivo federal, de recortar el presupuesto a este programa y de entregar a los padres y madres de familia el apoyo económico y no a los encargados de estas estancias infantiles.El Programa de Estancias Infantiles inició en enero de 2007 con el objetivo de apoyar, a través de subsidios, en los servicios de cuidado y atención infantil, a las madres y padres que trabajaban con hijos de entre uno y hasta cuatro de edad, y en caso de niños con alguna discapacidad de entre uno y hasta seis años, y cuyo ingreso no rebasara la Línea de Bienestar.Hasta el 1 de diciembre de 2018, al finalizar la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, a través de la Sedesol, entregaba a la estancia responsable un pago bimestral por mil 800 pesos por el costo de los servicios de cuidado y atención infantil por cada niño inscrito en el programa.La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador reside en que los apoyos de mil 600 pesos por cada dos meses se entreguen directamente a los padres de familia, quienes podrán decidir si pagan, con ese apoyo, una estancia infantil o a algún familiar o persona para el cuidado de sus hijos.Sigue leyendo: