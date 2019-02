VIDEO. Roban auto a mujer con su madre en el interior

#AlertaTH

Reportan robo de vehículo a una mujer en #Ixtacomitán; piden la difusión para dar con los criminales. El auto es un Mazda 3, color rojo con placas WTB-2016 de Tabasco. En breve más información. pic.twitter.com/Xrek41Ob9i — TABASCO HOY (@TabascoHOY) February 16, 2019





"Cuando vi que se llevaban el auto pensé en mi madre y mi hijo, no pude pensar bien, mi objetivo solo era bajar la velocidad del carro para que bajara a mi mamá y mi hijo", expresó la mujer.

En redes sociales comenzó a circular un video de un robo de un vehículo ocurrido en Ixtacomitán en Tabasco, en el que se aprecia como una mujer intenta evitar que se lleven su automóvil puesto que en él se encontraba su hijo y su madre.El incidente ocurrió el viernes en el km 7 de la carretera Villa Luis Gil Pérez, en la ranchería el Boquerón, 3a sección y se aprecia el momento en que tres sujetos se acercan a ella, la amagan con una pistola para despojarla de su Mazda 3 color rojo.En el clip puede verse a la mujer descender del coche para ir a un comercio cuando un hombre la intercepta y la encañona, mientras otros dos sujetos bajan de la parte de atrás a un niño y posteriormente huyen del sitio.Este video fue grabado por la cámara de seguridad del lugar y muestra a la mujer forcejeando con uno de los asaltantes a pesar de que portaba un arma y aunque la señora intentó subir al auto, terminó siendo revolcada un par de metros y al levantarse se puso frente a ellos para evitar que se llevaran el auto.La mujer, que fue criticada por no acercarse a su hijo e intentar correr tras el auto, refirió a través de redes sociales que dentro de su desesperación, no se percató del momento en que bajaron al menor y por esta razón intentó evitar que se llevaran el vehículo, según el diario El Universal. Horas más tarde, diarios locales dieron a conocer que dentro del auto robado también viajaba la madre de la conductora.La víctima narró a Tabasco Hoy que ella se encontraba afuera del negocio de cervezas para cobrar un dinero que le debían y se percató que los sujetos descendieron de otro automóvil amarillo para quitarle el coche.La mujer afirmó que su madre, Olga Vivas Nieto, de 80 años iba también en la unidad y que en ningún momento descendió del automóvil, por esta razón también se le ve desesperada por frenar al automóvil que se robaron.Según informó, la Fiscalía General del Estado (FGE) para gestionar el protocolo de localización de la señora, y aunque en un primer momento sólo había reportado el auto como robado.La mujer informó que subió a un taxi al que le pidió auxilio y a pesar de que intentaron seguirle el paso a los captores de su madre, no pudo dar con los delincuentes quienes hasta el momento no han pedido el rescate.Sigue leyendo: