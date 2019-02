Mujer es asesinada por su ex, porque dejó morir a la hija de ambos hace dos años

Una mujer de 26 años fue brutalmente asesinada por su ex esposo durante la madrugada de este sábado, de acuerdo con medios argentinos, la joven provocó la muerte de su bebé recién nacida en 2016.El agresor responde al nombre de Cesar Matías Carranza, de 28 años de edad, quien apuñaló a su ex esposa hasta asesinarla.La madre es identificada como Melisa Anahí ‘N’, quien en el año 2016 llegó a un hospital de Argentina con una hemorragia interna, pero nunca dijo que era provocada porque había tenido un bebé y que había abandonado a la recién nacida.Autoridades médicas contactaron a la madre de esta mujer para avisar que había dado a luz, en ese momento localizaron a la bebé muerta debajo de las escaleras en la casa de su madre.La pequeña había nacido con vida, pero murió al poco tiempo a causa de hipotermia, debido a que su mamá la dejó desnuda en el ambiente frío. Melisa fue detenida y se le dictó prisión preventiva, sin embargo, sus abogados alegaron que durante el momento del parto la joven se encontraba en una situación emocional complicada.Ahora, 2 años después de tan trágico acontecimiento, la mujer murió asesinada por su ex marido, con quien tenía dos hijas, informó el portal LNN.Sigue leyendo: