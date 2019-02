Héctor con japoneses

La incertidumbre por el programa de Estancias Infantiles sube de tono. Hay pobre y confusa información del Gobierno Federal, pues ni siquiera se han publicado las reglas de operación definitivas.Para este lunes trasciende que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tendrá una reunión en Irapuato con propietarios y responsables de estos centros que en Guanajuato suman 467 con 17 mil menores.Las senadoras Alejandra Reynoso Sánchez, por el PAN, y Malú Mícher Camarena, de Morena, ya hicieron lo mismo. Se trata de un asunto federal que, si no se resuelve pronto de buena manera, será otra “bomba que explote”.*** CONFUSIONESVaya lío el que se armó con las asignaciones de los recursos del Fortaseg para el 2019. Hasta ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación se confirmó que a 15 municipios de Guanajuato les tocarán 214.2 millones de pesos, 28% menos que los 297.8 millones que les asignaron el año pasado.* PINTABA PEORUnos días antes la propia Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, que comanda Alfonso Durazo, publicó los lineamientos Fortaseg 2019 en la página de la CONAMER (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria) que pintaba incluso peor el panorama para Guanajuato con $184.6 millones y sólo para cinco municipios: León, Irapuato, Celaya, Pénjamo y Salvatierra.* RECORTE NACIONALLa publicación en la CONAMER es preliminar a la definitiva, precisamente para recibir observaciones y realizar los últimos ajustes antes de su publicación definitiva. El recorte se veía venir pues a nivel nacional el presupuesto del Fortaseg pasó de 5 mil a 4 mil millones de pesos, y todos lo pagarían.* LEÓN, LA PAGAAunque en el caso de Guanajuato llama la atención el golpe para León de un -42.8%, 28.7 millones. El alcalde Héctor López; el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez; y los síndicos que encabezan las comisiones de Hacienda y Seguridad, Leticia Villegas y Christian Cruz, tendrán que arrastrar el lápiz para que los números salgan con los recursos municipales y no impactar el proyecto de Seguridad.* ESTRATEGIA ENCONTRADATampoco hace sentido que hace unos días el Gobierno federal anunció una estrategia para reforzar la seguridad en 17 regiones prioritarias, cuatro de ellas que abarcan 20 municipios de Guanajuato, y una acción era precisamente priorizar ahí el Fortaseg, pero, al comparar la lista final, no resulta ser así.* ZONA CALIENTELa región con cabecera en Uriangato se ubicó como la tercera con la mayor tasa de homicidios en diciembre, sólo después de Tijuana y Manzanillo. Pero, de los municipios que la conformaron, a Cortazar, Moroleón y Uriangato, que el año pasado sí les asignaron 10, 11 y 10 mdp, respectivamente, ya no aparecieron; Yuriria y Maravatío siguen sin ser incluidos; Salvatierra sí mejoró de 10 a 17 mdp.*** ESTEBAN TIENE CHAMBAEl excontralor municipal de León, Esteban Ramírez, ya encontró acomodo ahora como Director General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobierno que encabeza Luis Ernesto Ayala Torres. Ahí se acompaña con el extesorero, Gilberto Enríquez, encargado de la administración de la dependencia.* PRI ACUSAEl dirigente del PRI en León, Denny Méndez, cuestionó en tuiter el fichaje : “Por si teníamos dudas de que era un #ContralorCarnal, ni le disimulan poquito, ya está en @gobiernogto recibiendo su premio”. La exregidora Norma López, también le dio su recuerdito.*** MORENA, ASESINATOSEn la protesta de ayer en el pleno del Congreso los diputados de Morena, Raúl Márquez y Ernesto Prieto, mostraron una manta que decía: “Guanajuato récord en asesinatos en 2018 4,298”, en realidad esas son las carpetas de investigación que suman los dolosos y culposos. La cifra precisa son 3,290 víctimas. Al final lo triste es el dato de que somos primer lugar nacional en número de asesinados.Representantes de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria se reunieron ayer con el alcalde de León, Héctor López Santillana, quien les externó el interés de consolidar una relación a largo plazo.“Cuiden de nuestra gente y nuestro medio ambiente, nosotros como autoridades cuidaremos de ustedes, de sus familias y asociados, de esta manera podremos lograr el éxito”, les dijo el Alcalde.Ito Takanobu, encabezando la comitiva japonesa, resaltó el potencial de León en la región Bajío.