Clasismo y racismo

Esta semana 3 nombramientos en elcausaron un revuelo enorme eny en parte de la, pues suponían poner en responsabilidades públicas a políticos morenistas que no tenían el perfil necesario. El Presidente tuvo que ceder, reconociendo el costo político que tendría al sostenerles y aceptó despedirles del gobierno. Decisión acertada, solo que veo en la cargada y en la descalificación una carga de racismo y clasismo, pues en el pasado estábamos acostumbrados a ver como funcionarios públicos a gente “fifí” (como las califica) y los corridos no lo eran.es todavía un País con enormes desigualdades económicas y sociales. Somos desde la colonia, una nación que segrega y discrimina por el color de la piel y por las prácticas culturales. Muchos hablares y actuares, provocan rechazo y segregación. Lo hemos vivido cantidad de personas desde la infancia. Ser moreno, indígena, pobre, es motivo para ser ofendido e ignorado.El gobierno morenista insistirá en incrustar como funcionarios a sus militantes, es lógico (aunque no lo comparto), pues así se ha hecho por décadas en la tradición política mexicana. En el gabinete, en los candidatos a la Suprema Corte de Justicia, se colocan a familiares y amigos. Quizá por ello, busca incrustar a funcionarios y familiares que tienen como virtud haber participado en las campañas y movilizaciones de Morena, sin tener el perfil profesional para desempeñar un puesto. Incluso para lograrlo, ha tenido que cambiar los reglamentos (como el caso de Paco Ignacio Taibo II y de Ana Gabriela Guevara, competentes y reconocidos en su área, pero que no cumplían los requisitos legales).El mundo ya cambió y los títulos no necesariamente dan legitimidad ni competencias. Ayudan, sí, pero no lo son todo. Hoy, importan más los perfiles, los logros, la experiencia. Hoy, las principales responsabilidades en elson paisanos con un perfil adecuado, pero los medios de comunicación están a la caza de más casos de escándalo. Todos tenemos imperfecciones, estamos hechos de barro. Que si están viejos, que si tienen departamentos en, que si no tienen el perfil (como el Director de), que si no tienen experiencia en la función pública, pero por una o por otra, se sigue rascando en su vida y en su currículum intentando encontrarles algo que los exhiba.”, la película creada por, refleja nítidamente la manera de ser de las clases medias mexicanas, sus lazos fraternales, pero también la realidad de la distinción de clases sociales. De allí surge como actriz una indígena oaxaqueña que provoca hoy ataques xenófobos en redes sociales por aparecer ella en la revista internacional, ataviada con. Los atacantes, casi todos anónimos, la creen “indigna” de usar tales marcas. Su imagen en esas publicaciones -y en la película misma- es un reconocimiento de lo diverso y lo plural de nuestro País, de su mosaico con tonos, formas, matices y colores, rompiendo los paradigmas de belleza., la estrella de la película “Roma” de, provocó el rechazo de las actrices mexicanas construidas con el mito de la belleza basada en los prototipos anglosajones., es otro ejemplo. Los candidatos propuestos porfueron balconeados por los senadores y mostraron sus enormes carencias profesionales y el completo desconocimiento del sector energético. El Presidente en uso de sus facultades puede seguir colocando a sus militantes en el gobierno, pues es facultad suya, pero cuando deben pasar por filtros como lo es el Senado en sesiones públicas, se evidencia la completa falta de capacidad profesional de los aspirantes, uno de ellos confundiendo “cel” (certificado de industria limpia) con un “celular”, por ejemplo. Los bajos sueldos en el gobierno ya no atraerán a profesionistas competentes, sino a militantes de la política, seguramente honestos y transparentes, pero ineficientes.tiene ahora un esquema de transparencia que permite que la sociedad y la opinión pública se expresen. Es de reconocer que el Presidente tomó decisiones correctas para despedir de la función pública a los fugaces funcionarios delgracias a la presión de las benditas sociales. Esta presión social que hicimos tantos, no elimina la carga de clasismo y racismo, pues las virtudes exhibidas en el curriculum de los funcionarios, eran haber sido “vendedora de ropa interior”, ser “diseñadora de modas”, haber sido “redactor de discursos de Dolores Padierna” y aunque inservibles para encomiendas técnicas como las del, no dejan de reflejar que todavía en México somos clasistas y racistas.* Director de la Universidad Meridiano [email protected]