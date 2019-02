¿Qué es exactamente un agujero negro?

El análisis filosófico muestra que los científicos usan diferentes conceptos para interpretar qué es exactamente unEsta es la conclusión a la que llega el filósofo, investigador de lasenen su artículo “The many definitions of a black hole” (las variadas definiciones de un agujero negro) publicado en la prestigiada revista, 2019; 3 (1). Uno de los aspectos más interesantes del trabajo del Dr. Curiel es su énfasis en el hecho de que un agujero negro es un concepto o entidad que en cierto modo es inaccesible a la observación y a la experimentación. Al menos no del mismo modo en que, por ejemplo, un péndulo lo es.Todo trabajo en este tema supone de antemano que los agujeros negros existen y es inevitable cierto grado de especulación dentro del campo de la física teórica. Esto a su vez tiene el problema de que cada científico aborda el tema de los agujeros negros desde su particular especialidad o subdisciplina de la física como la óptica, lay desde luego, la, utilizando el lenguaje y conceptos de su área teórica específica. Esto es de acuerdo al Dr. Curiel lo que hace la investigación filosófica en agujeros negros fascinante; la interrelación de lenguajes particulares para abordar aristasSabemos que un agujero negro es una región decon tan intensos campos gravitacionales que nada, incluyendo partículas y radiación electromagnética, puede escapar de allí. Por otra parte ladepublicada en 1915 predice que una masa suficientemente grande puede deformar el espacio-tiempo y formar un agujero negro. La región límite a partir de la cual nada puede escapar se llama “” y es en esta región en donde se emite la llamada “”. Vale recordar que desde el siglo dieciochoconsideraron objetos cuyos campos gravitacionales son tan intensos que ni siquiera la luz puede escapar.Un año después de quepublica su teoría de la relatividaden 1916 encontró soluciones a las ecuaciones dedescribiendo los agujeros negros. En su momento se consideró que solo era una curiosidadsin embargo el descubrimiento de las estrellas de neutrones a finales de la década de los sesentas despertó el interés por el estudio de objetos compactos colapsados sugiriendo que los agujeros negros no eran solamente una curiosidad matemática sino también un posibilidad astrofísica real. La teoría predice que después de que un agujero negro se forma sigue creciendo a partir de la masa que absorbe de los objetos que se encuentran en su alrededor.Se piensa que en el centro de cadahay un agujero negro supermasivo. A pesar de que su interior es invisible la existencia de un agujero negro puede inferirse a partir de su interacción con objetos cercanos, de hecho la materia que cae en un agujero negro es acelerada y calentada, emitiendo por tanto radiación y formando unos de los objetos más brillantes del universo. El detector decaptó en diciembre del año pasado una señal procedente de la unión de agujeros negros.Todo trabajo en este tema supone de antemano que los agujeros negros existen y es inevitable cierto grado de especulación dentro del campo de la física teórica.