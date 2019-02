En tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador prepara su visita de Estado a Rusia, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, James Inhofe, mencionó la opción de que Estados Unidos tenga que intervenir en Venezuela si Rusia se atreve a establecer una base militar en "su hemisferio"."Creo que podría suceder. Hay un tipo ahí (Maduro) que está matando a todo el mundo. Podría establecer una base, que Rusia tendría en nuestro hemisferio y, si eso sucede, es posible que tengamos que intervenir con tropas y responder", fueron sus palabras.Si regresamos a los tiempos en EPN, a principios del 2018, Rex Tillerson, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, mencionó: “La amenaza más inmediata para nuestro hemisferio son las organizaciones delictivas transnacionales. En su intento por ganar dinero y poder, estas organizaciones dejan tras su paso muerte y destrucción. A medida que se introducen personas, armas, opioides y otras drogas por contrabando, los agentes de aplicación de la ley y los civiles se convierten en el objetivo de agresiones.Aquí, en nuestro país, los estadounidenses no necesariamente advertimos la violencia cotidiana que es tan común en otras partes de nuestro hemisferio (México incluido). Sin embargo, la demanda estadounidense de drogas propicia esta violencia y el caos.Reconocemos nuestro rol como el principal mercado de consumo de drogas ilícitas y la necesidad de adoptar enfoques comunes para superar estos desafíos. La epidemia de opioides que enfrentamos en este país es un reflejo claro y trágico de cuán interconectado se encuentra nuestro hemisferio. La violencia y las drogas no se detienen en nuestra frontera sur…”Lo interesante de Tillerson, es que reconociendo la corresponsabilidad de USA en el drama de violencia, delincuencia y muerte que vivimos en México, enseguida hace una apología del modelo norteamericano:“…Piensen en cuánto se diferencia el modelo chino de desarrollo económico de la versión estadounidense.La propuesta de China siempre tiene un alto costo, generalmente bajo la modalidad de inversiones dirigidas por el Estado, ejecutadas con mano de obra importada de China, costosísimos préstamos y una deuda insostenible. El modelo chino extrae valiosos recursos para alimentar su propia economía, a menudo sin tener en cuenta las leyes o los derechos humanos.En la actualidad, China está logrando una fuerte presencia en América Latina. Está usando su injerencia económica estatal para empujar a la región dentro de su órbita. El interrogante es el siguiente: ¿A qué costo?... (Habría que preguntar los mismo a iraquíes, afganos y sirios, respecto a injerencia, en otro hemisferio, de USA)”Y finalmente se va contra los rusos:“…La presencia cada vez mayor de Rusia en la región también es alarmante, pues sigue vendiendo armas y equipos militares a regímenes hostiles (no conozco amenaza alguna en contra de USA, de un régimen latinoamericano, Venezuela incluida, eso, sin tomar en cuenta que el principal vendedor de armas en el mundo es Estados Unidos) que no comparten ni respetan valores democráticos (lo repito, Arabia, cliente distinguido y socio VIP en compra de armas de USA, ¿es democrático?).Nuestra región debe ser muy cauta ante potencias remotas que no reflejan los valores fundamentales compartidos en la región (¿?)… No buscamos acuerdos cortoplacistas que generan retornos desproporcionados (¿?). Buscamos socios que compartan los valores y visiones que favorezcan un hemisferio seguro y próspero (y cuando las reglas no nos gustan: ¡Las cambiamos!, cosa de ver el TLCAN)… Este año, Estados Unidos está dispuesto a crear relaciones incluso más profundas con los socios de América Latina y el Caribe, con el objetivo de ampliar la libertad para más personas (¿no me creen?, cosa de ver la migración por hambre de Honduras, El Salvador, Guatemala y muchos más.)” Ahora, estimado lector, saca tú tus propias conclusiones y ten una opinión... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.