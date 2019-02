“Un familiar refiere que solo les avisaron que fue herido afuera de una tienda, desconociendo los motivos”, informó el Ministerio Público.

Delicado de salud se encuentra un hombre, tras ser agredido de varios disparos en la colonia San Sebastián. Esto ocurrió a las 7:57 de la noche del viernes, sobre la calle Garza Gris casi con Milano.José Antonio, de 20 años, recibió tres disparos, en la pelvis, pecho y espalda. Fue ingresado al hospital y fue reportado delicado de salud.De los responsables, sólo se informó que fueron dos hombres, ambos de tez morena; uno portaba vestimentas claras y su cómplice vestía de azul, en la playera tenía el estampado de unas calaveras en color dorado.Los vieron huir en una camioneta blanca, según algunos testigos. Pese al operativo que realizaron policías municipales, no tuvieron éxito en detener a los responsables. José Antonio fue llevado por sus familiares al hospital, médicos lo reportaron grave.Sin embargo, no se saben los motivos de este ataque. A las 8:30 de la noche del viernes, agentes del Ministerio Público acudieron al hospital y debido al estado de salud de José Antonio, no pudieron obtener su declaración. Continuarán indagando para dar con más testigos que los ayuden a identificar a los responsables.