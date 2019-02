Oswaldo Alanís recuerda cuando Chivas lo bloqueó

Oswaldo Alanís, jugador mexicano quién ahora milita en el Oviedo de la Segunda División española, dijo en entrevista al diario El País de España, que anhela que el jugador Azteca "tenga la libertad y derechos de cualquier trabajador", al recordar los malos momentos que pasó cuando el Guadalajara lo mandó a entrenar con las liales al no querer renovar contrato.



"Anhelo que tengamos la libertad y los derechos de cualquier trabajador. Para ser libres y estar donde queramos, donde tengamos las mejores condiciones, no solo económicas, sino tener la decisión de dónde quieres jugar cuando termina tu contrato", dijo.



"Me parece bueno que el límite de transferencias sea igual que en todo el mundo. Y es lo más justo. Da la oportunidad de muchas cosas más, de no solo cerrar las opciones en México porque muchas veces nos presionaban como futbolistas. Antes de estar en Oviedo, quería venir a Europa y muchas veces el problema era la diferencia de fechas de los torneos. ¿Por qué? Porque yo estaba empezando el torneo en México y teníamos que cerrar un mes antes, mientras que en Europa aún no consideraban fichar a nadie porque estaban terminando el torneo".



Sobre su exclusión del primer equipo de Chivas cuando se reveló, comentó: "Estaba consciente de que iba a pasar eso: así se manejaba el futbol mexicano y quería lo que ahora tengo. Sabía que la fortaleza la debía tener yo para no claudicar, para no aceptar las condiciones que ellos querían".