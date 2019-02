"Enseñé a leer a mucha gente"

En Twitter, usuarios reaccionaron a lo que dijo Sergio Goyri sobre Yalitza Aparicio; "pin.... india", expresó en un video que circula en redes sociales.En en material, el actor aparece con amigos hablando sobre las nominaciones a los Oscar, en específico sobre la de mejor actriz de la mexicana Yalitza Aparicio.Luego de volverse viral sus dichos contra la protagonista de la película "Roma", Goyri se disculpó a través de un video en Instagram donde expresó: "Le pido una disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas, y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie".Mientras tanto, usuarios en redes compartieron varios memes con los que condenan los dichos del actor de Televisa.El actor insistió que no lo hizo con ninguna mala fe. “Me da gusto que (Aparicio) esté triunfando, qué diera yo por estar en una nominación a los Oscar, o ser actor de reparto en la cinta o achichincle en 'Roma'. "Claro que me gustaría trabajar con Alfonso Cuarón, soy un apasionado de su trabajo porque lo conozco de hace años, cuando tenía mi productora en Estudios América, creo que él ya no se acuerda de mí”.Reconoció que se siente apenado con la ofensa a Aparicio, pero consideró que “yo soy mejor mexicano que muchos, porque me han tildado de que no apoyo a los mexicanos, no soy racista y desde que estaba en el rancho con mi padre siempre me ha gustado convivir con la gente, enseñé a leer a mucha gente".