Tenemos material y muchas cosas ya en marcha: Slash

El sucesor de Chinese Democracy (2008) parece resistirse un poco a Slash, Duff McKagan, Axl Rose, Richard Fortus y compañía. Los compromisos, las eternas giras de 'reencuentro' y los proyectos de cada uno de los integrantes de Guns N' Roses retrasan la vuelta al estudio para analizar ese nuevo material. Al menos hasta la fecha, según Slash, pues ya tienen "cosas en marcha".

En declaraciones a la televisión nipona TVK Rock City, el mítico guitarrista narró lo que había hablado la banda para ponerse manos a la obra en el estudio: "Axl, Richard y yo hemos hablado del tema y... Ya hay nuevo material y cosas para un nuevo disco". Aunque suena esperanzador, el propio Slash avisa que los planes hoy son así, pero en apenas semanas pueden dar la vuelta.

"Es solo que... Con Guns N' Roses no digas: 'Oh, hay un plan, y va a ser así', porque no es así como funciona", declaró a la cadena nipona. La realidad, en palabras de Slash, es que "hay esperanza de sacar un nuevo disco y veremos qué pasa cuando eso suceda". Sería el primer trabajo con letras originales de sus integrantes de 1991 con Use Your Illusion.

Axl Rose ya avisó en el concierto de clausura de la gira "Not in this Lifetime": "no podemos hacer otra cosa hasta acabar la siguiente, ¿verdad? Ahora que la gira ha terminado, podremos continuar con otros temas". El cantante, a caballo entre su banda original y AC/DC, ha compuesto un tema para un episodio de "The Looney Toones", titulada 'Rock the Rock'.

Por su lado, Duff McKagan está trabajando con el productor Shooter Jennings en su álbum en solitario, y Slash termina gira con Myles Kennedy and The Conspirators el próximo verano. Falta ver cuál de los cuatro miembros acierta en el deadline para empezar el proceso de grabación que sucederá a Chinese Democracy (2008), y el primero donde aparecerían Slash y McKagan juntos desde "The Spaguetti Incident?" (1993).