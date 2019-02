En Guanajuato 609 mujeres sufrieron violación en 2018

“Y es sumamente preocupante el dato que dan, pero más aún que en este país cada 4 minutos violan a una mujer y solamente el 10% denuncian, son muchas más las víctimas, estas son solamente las denuncias”, agregó.





“Y por parte de las autoridades todavía hace falta la educación sexual pública, laica, gratuita, científica, en derechos de las mujeres, que todas desde el preescolar sepan que sus cuerpos son suyos, que nadie los puede tocar ni abusar, eso todavía no se enseña y ni en las casas, las iglesias, todas las instituciones están en deuda”, agregó.



Violaciones por mes en Guanajuato:

AGRESIONES EN LEÓN

Durante el 2018 en el estado deal menos a 609 mujeres, lo que significa que cada semana se abrieron en promedio 11.7 carpetas de investigación por este delito, así lo demuestran cifras delEl Secretariado detalla que fueron 14 mil 558en total las que se dieron a nivel nacional el año pasado yse mantuvo en el rango de las primeras 13 entidades con mayor número denunciadas mes con mes.En el estado 570 fueron catalogadas comoy 39 como. La diferencia radica en que la primera se considera aquella en la que hay de por medio, moral o psicológica; mientras que la segunda implica que puede no existir fuerza física o moral, está involucrada una persona que no tenga capacidad para comprender el hecho, entre otros aspectos.El lugar más alto que alcanzófue el séptimo, en los meses de julio, agosto y diciembre, y fue superado solamente por entidades como. En casi todos los meses fue a la alza el número de violaciones, el mes en que hubo menos, 30, fue enero y el mes en el que se registraron más, 66, fue agosto.Es necesario que las mujeres conozcan sus derechos desde pequeñas, entre ellos que nadie puede violentar su cuerpo, exhortó, activista feminista y directora del Centro Las Libres.Verónica señaló que entre las causas por las que las mujeres no denuncian están: falta de confianza en las autoridades, vergüenza o el que la sociedad las haga sentir culpables de lo que les pasó.Además dijo que, es necesario apuntar que una mínima parte de las violaciones se están dando por desconocidos y la mayoría, particularmente tratándose de niñas, proviene de conocidos como padres, abuelos, hermanos, primos o amigos.Enero 30Febrero 39Marzo 38Abril 52Mayo 52Junio 53Julio 53Agosto 66Septiembre 65Octubre 53Noviembre 64Diciembre 44En la calle Vía de las Orquídeas, frente a la estación de autobúses Delta, se registró el intento de violación de Jaqueline, joven de 22 años, donde ya se colocó una casera de policía.