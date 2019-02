Panistas harán demanda colectiva para ayudar a padres afectados por recorte a estancias infantiles

“Confiamos en la independencia de los poderes de la Nación para hacer justicia. Esta decisión es una más de las desatinadas acciones con las que ha arrancado el gobierno del cambio, un cambio que está dejando arrepentidos a muchos”, expresó.

Redujeron en 50% apoyo



“La lucha la haremos en la calle, con abogados y la ley en la mano. Hay que recordar que hablamos de aquellos mexicanos que no tienen acceso al servicio de atención infantil, a través de instituciones públicas de seguridad social y que tenían bajo su cuidado al menos a 404 mil niños y niñas de entre uno y seis años, incluyendo a aquellos con alguna discapacidad”, apuntó Romero Hicks.

Prevén abandono de trabajos

Menos de 2% de las estancias con irregularidades



“Se ha dicho que las instancias infantiles son fuente de mal uso de recursos públicos, el dato duro y cierto es que en las nueve mil 312 que existen, la Auditoría solamente encontró desviaciones en el 1.8 por ciento. Aun así, el Presidente López Obrador insiste que el recurso se entregará sin intermediarios. La pregunta es pertinente: ¿Cómo funcionará el monitoreo para garantizar que el dinero se use directamente con fines del cuidado de los hijos?”, concluyó.

