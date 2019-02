El mar de pronto se alejó de las playas de Acapulco

En referencia al ligero desplazamiento del mar en algunas zonas de Acapulco, este fenómeno es originado por un sistema anticiclón ubicado frente a las costas de California, sin representar algún riesgo mayor para la población.#VOnoticias pic.twitter.com/bamaUpQudn — VO Televisión (@VoTvmx) February 17, 2019



"El evento es ocasionado por un sistema anticiclónico situado frente a la costa de California en Estados Unidos originado por vientos que giran en sentido a las manecillas del reloj y desplaza hacia el interior el agua superficial”, explicó Marco César Mayares, secretario de Protección Civil de Guerrero.

Este sábado ocurrió un curioso fenómeno natural conocido como vaciante marina o marea baja en el puerto de Progreso y Acapulco, lo que ocasionó que el mar se alejara de la playa cerca de 100 metros.El capitán del Progreso, Bernardo Crespo Silva, explicó que no hay motivo para alarmarse, pues se trata de un ciclo de las mareas y de un periodo entre el nivel más alto y el más bajo del mar.Visitantes y lugareños de los destinos turísticos se mostraron asombrados, por lo que las autoridades informaron que no se emitiría ninguna alerta, ya que no había peligro alguno.CASOS SIMILARESA principios del pasado mes de febrero se dio a conocer que en los canales de Venecia la marea había bajado , haciendo responsable del suceso a distintos acontecimientos.Sigue leyendo: