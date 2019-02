Agenda Setting

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se mantiene falto de sensibilidad social. Bajo el discurso de combatir la corrupción atenta directamente contra aquellos que asegura defender: los sectores sociales más vulnerables, los más desprotegidos y a los que insiste en llamar pobres. El asunto de las estancias infantiles no es tema menor pues afecta la primera infancia y el tejido social.

Unas 310 mil mujeres hidalguenses padecen ya la política implementada por la cuarta transformación, que ordenó el recorte presupuestal a este programa, y muchas no tendrán ya dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar. Este esquema de guarderías cuenta con apenas dos mil millones de pesos, mientras que para los que ni estudian ni trabajan el subsidio es de 44 mil millones de pesos.

En la entidad se han visto afectadas 264 guarderías debido a la disminución financiera que perjudica a 313 mil niños que accedían al servicio, el cual continuará según el delegado de los programas federales, Abraham Mendoza solo que no dijo cuándo, y el fin de semana renunció la encargada nacional de las estancias infantiles al considerar el recorte como una ofensiva contra los niños.

Este problema data de diciembre pasado, cuando sucedió el cambio de gobierno, y está por cumplir 90 días. Titulares de estancias acudieron a la redacción de AM Hidalgo para denunciar que no han recibido recursos ni becas destinadas a madres de familia. Una mamá dijo además que una estancia ubicada en Mineral de la Reforma incrementó su costo a mil 500 pesos por la falta de subsidio.

La justificación de López Obrador para desmantelar el programa de estancias infantiles es que dos de cada tres presentaban incumplimiento en los requisitos de afiliación, en la documentación que formaliza la entrega de subsidios, en la comprobación de la debida capacitación de los responsables de estas guarderías, además de que madres, padres o tutores no cumplían con los requisitos.

OCURRENCIAS

Esa vacilada de entregar el dinero a las madres o tutores y que sean las abuelas quienes cuiden a los niños muestra la lejanía de López Obrador con el apremio de la población (como ocurrió con el desabasto de gasolina), pues no es una solución que garantice el cuidado de los menores y sí vulnera sus derechos, además deben establecerse reglas de operación. Pasa de su política de prueba-error a la ocurrencia. Este programa surgió para atender a los hijos de personas que no están afiliadas al IMSS o al ISSSTE y que no pueden pagar guarderías privadas. Negar la estimulación temprana a estos infantes los pone en desventaja para el resto de su desarrollo, para el resto de su vida.