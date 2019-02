Buena esperanza en cáncer infantil

Estimados lectores, las únicas dos certezas de los seres vivos que tenemos en la vida son el nacimiento y la muerte dentro nuestro ciclo natural. Sin embargo, la muerte de un hijo es la peor de las pesadillas para los padres.Es bien sabido que el dolor de esta pérdida no desaparece, aunque sí se puede transformar e integrar por el tiempo. Sin olvidar, dicen los estudiosos sobre tanatología, que no hay recetas, ni pautas, ni tiempos; porque cada caso es único y lleva su propio proceso y ritmo.El cáncer de la infancia y adolescencia (0 a 18 años) aparece de manera repentina, sin síntomas predisponentes claros y, con una buena esperanza en los inicios de este siglo XXI, tiene un elevado índice de curación.A inicios del siglo el cáncer infantil causaba gran mortalidad y dolor en miles de familias, las más desheredadas, las pobres, pues siete a ocho de cada 10 casos morían irremediablemente sin recibir tratamiento.Por ello muchas asociaciones civiles, entre ellas AMANC en México, declararon en 2001 en Luxemburgo el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, con el propósito de concienciar a todo el mundo que las niñas, niños y adolescentes deberían tener un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y universal del cáncer en la infancia.En México, en 2003 bajo la presidencia de Vicente Fox, fue instituido el Seguro Popular y creado el Fondo de Gastos Catastróficos, de donde se pagaría un conjunto de enfermedades que además de causar un gran dolor por la pérdida de un ser amado, dejaba en la ruina a muchos hogares.El cáncer infantil fue incluido en la lista de padecimientos, ofreciendo desde el 2005 un programa dirigido a los más pobres, a los que no tienen seguridad social, para diagnosticarlos y tratarlos con protocolos nacionales en instituciones médicas acreditadas, que a la fecha son más de 57.Los casos diagnosticados, tratados y financiados fueron menos de 500 en 2005; llegaron al inicio del sexenio en 2007 con mil 568 y el año pasado más de tres mil 500 (150 casos por millón de niños dentro del seguro popular). Más de 25 mil casos acumulados, predominando el género masculino en un 55%, y una mayor incidencia en el grupo de 0 a cuatro años.El cáncer infantil más frecuente es la Leucemia, la cual se presenta en 89.5 casos por millón de infantes; de ella, la Leucemia Linfoblástica Aguda, cuya incidencia es de 80 por millón, que es extremadamente alta.La buena esperanza es que, con el manejo realizado en instituciones médicas acreditadas, la mortalidad, por ejemplo, en 2005, fue de 5,3 casos por cada 100 mil; sin embargo, con respecto a los niños de 15 a 18 años la tasa fue mayor, de 8.5 por 100 mil.La tasa de abandono al tratamiento fue del 10% y en nueve instituciones tuvieron una tasa de mortalidad entre el 25 y el 50% entre sus pacientes.El fondo de gastos catastróficos tiene hoy en día 79 mil millones de pesos, más los nueve mil millones que aprobamos en la Comisión de Salud y en el Pleno para este año.Además, aprobamos una ampliación de 35 millones para el registro nacional del cáncer -es clave conocer los detalles-, 165 millones para el Instituto Nacional de Cancerología, 25 millones para el Instituto Nacional de Pediatría y 25 millones para el Hospital Infantil de México, para el reforzamiento del diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, de mama, útero y próstata.El reto ahora es formar más hemato-oncólogos pediatras, enfermeras pediátricas; crear espacios más dedicados a su atención con tecnología actualizada y contratando equipo multidisciplinario, con medicamentos de punta; conocer a detalle el porqué del abandono del tratamiento e investigar con sustento en la ciencia, por qué la variabilidad en la sobrevida que presentan algunas instituciones, si el protocolo técnico es el mismo.No hay pretexto, el dinero está allí. El Dr. Alejandro Mohar, vocal mexicano ante la Unión Internacional Contra el Cáncer; el Dr. Alejandro Meneses, director del Incan; el Dr. Roberto Rivera Luna, jefe de hemato-oncología pediátrica del IPN y muchos más, incluyendo las universidades, están obligados a disminuir el dolor de una madre o un padre que pierden un hijo, cuyo valor no tiene precio. ¿Usted qué opina?