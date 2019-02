Escuela preparatoria III

Con la entrega de hoy culmino la trilogía sobre esos años de la Escuela Preparatoria de León de 1967 a 1969 a que me he estado refiriendo, este año cumpliremos 50 años de egresados. Gracias a los comunicados y llamadas de los compañeros Aurelio González Cornejo, quien propone convocar para la realización de una comida con todos los integrantes; también a José Luis Jiménez Abreu quien radica en Guadalajara, Jalisco y desde allá nos envió su correo electrónico y gracias por sus conceptos; dicho lo anterior pasemos ahora a recordar a las muchachas del Bachillerato de Leyes.Primeramente me referiré a dos compañeras con las cuales conviví y departí durante los dos ciclos anuales, me refiero a Patricia Zaragoza Martínez, mujer de tez morena clara, de pelo negro largo hasta debajo de los hombros, figura esbelta y delgada de estatura aproximadamente 1.62 mts., y con una cara angelical, ojos grandes y sonrisa a flor de labios, muy estudiosa, alegre pero sobre todo con facilidad para las relaciones sociales.Siempre que íbamos a su casa por el rumbo de la Calzada de Guadalupe ponía discos con la música del momento y su mamá nos ofrecía agua fresca, ahí pasábamos a veces algunas tardes estudiando o haciendo tareas o simplemente platicando, escuchando música y ensayando algunos pasos de baile.En otras ocasiones Armando Vieyra llevaba su guitarra y hasta cantábamos; o la otra compañera a quien mencioné es a Perla Artemisa Chávez Fonseca, por ser la hija menor de la maestra Fonseca, ya fallecida, muy estimada en la Escuela Normal de León, era la más consentida en su casa.Perlita, como le llamábamos todos en su casa y en la Prepa, era materialmente “un cascabelito” por su permanente alegría y entusiasmo que desbordaba, muchas veces preparábamos los exámenes en su casa con la benevolencia y grata atención de su mamá y de sus hermanos.Había una hermandad entre los compañeros Antonio Candelas, Constantino Maciel, Armando Vieyra Flores y otros.No me explico cómo fue el giro que dio en su vida Perla Artemisa, porque cuando retorné del Distrito Federal, laboraba en el Seguro Social en el Departamento de Radiología y no sé qué pasó con su vocación por el Derecho. Olvidaba mencionar que fue nuestra madrina en el Quinteto Musical Preparatoriano.Enseguida es prioritario referirme a nuestra reina Margarita Verduzco Bustos, de quien conservo una fotografía el día de su coronación; mujer preciosa, amable y refinada, recuerdo que fuimos algunas ocasiones a festejar su cumpleaños a su casa por el rumbo de la colonia Arbide; terminado el ciclo escolar y después de la graduación nunca más la volví a ver; si alguien la frecuenta avísenme por favor para saludarla.La compañera Margarita de la Tejera Escudero, según algunos compañeros comentaron que contrajo matrimonio creo que con el ingeniero de apellido Albarrán, maestro de la Prepa, no recuerdo bien. A María del Rocío Anaya Velázquez la ubico muy bien por su delgadez y además porque era hija del C.P. Anaya, quien daba clases en la Escuela Prevocacional que estaba a espaldas de la Escuela Preparatoria en donde me había impartido clases por haber cursado ahí la secundaria.Susana Scheleske Rubio, a quien he continuado saludando y conviviendo con ella estos últimos años, también vivía por el rumbo de la Arbide y era una chica muy dulce, muy guapa, pero que ninguno de los compañeros, a pesar de que había muchos que suspiraban por ella, se animaba a proponerle noviazgo, quizás por su seriedad, distancia que solía marcar y su posición social.No sé si se juntaba con Lupita Rojas Martínez y Margarita Navarro, pero Lupita vivía por el rumbo del bulevar Venustiano Carranza y hace algunos años supe que se dedicaba a los asuntos y cuestiones de carácter fiscal, se le veía mucho por el rumbo de las oficinas del SAT en donde la llegué a saludar.Guadalupe García Vargas y Lourdes Aída Guerrero Quiroga juntábanse a la salida de cada clase y convivían poco con las demás compañeras, me parece que Guadalupe usaba lentes graduados y de Lourdes Guerrero solamente tengo un recuerdo difuso como una muchachita de aspecto muy serio y de tez morena oscura, poco convivimos.Y por último, Carmen Bertha González Ramírez, quien falleciera muy joven, ejerciendo como abogada litigante en la localidad.Este era el ramillete de sólo 11 féminas entre 65 varones que nos disputábamos el liderazgo y reconocimiento en nuestra Escuela Preparatoria.Me quedó muy poco espacio para hacer una relatoría digna de cada uno de nuestros maestros pero mencionaré en primer lugar al Lic. Tomás Bustos, hombre que dejó una huella muy grande en varios de nosotros por su erudición e influencia, quizás lo único reprochable es que reclutaba a los jóvenes para el PRI municipal, pero en contraparte el profesor J. Jesús Ojeda, excelente filósofo, hacía lo propio para el PAN.El brillantísimo y mejor maestro que tuvimos en el Bachillerato, según coincidimos todos, fue el Lic. Alejandro Hernández Cancino; son memorables también el maestro Lic. Carlos Navarro Valtierra, el Lic. Bernardo García Durán, el Padre Zárate, Horacio Matehuala, el Lic. Félix Vilchis, la Lic. Leticia Hernández Granados y Eugenio Quiroz Godínez, entre otros, salud a todos y gracias.La comida será el sábado 2 de marzo en Salón Amandhari; boletos con Pablo Hernández al teléfono 477-727-8599.Saludo afectuoso al Dr. Rosendo Díaz, también ex preparatoriano quien atendió amablemente a mi hermano Francisco en el Hospital del ISSSTE.