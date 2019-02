¿Genera valor tu empresa?

En provincia, hace años, era común escuchar a los banqueros decir: “empresarios ricos, empresas pobres”; entonces, era práctica común que los empresarios no retuvieran anualmente utilidades para reinvertir y capitalizar a la empresa; así, preferían sacarlas y hacer sus propias inversiones en bienes raíces, el Galaxy del año, el Crown Victoria de lujo, para la mujer... Esto sucedía por visión de miras cortas y falta de cultura financiera.Es usual que, en las medianas y pequeñas empresas, la preocupación de los propietarios sea conocer las utilidades del mes. Lo anterior, casi siempre va acompañado de la consideración en solitario del cálculo mental de cuánto valdrá la empresa en ese momento.Aún es confusa para algunos la diferencia entre el valor de una empresa y una empresa con valor. Lo primero está relacionado con los activos y el capital y lo segundo con un flujo de efectivo creciente en el tiempo, que atienda a los proveedores de capital: accionistas y acreedores.Desde luego, ambas variables están relacionadas entre sí. Las empresas que logran que su retorno de capital (ROE) sea mayor que el costo de capital de la empresa (Ke) y tienen flujos de efectivo crecientes, seguramente lograrán crear más valor.Y, a su vez, la empresa que logra crear valor tiene más posibilidades de vida y de convertirse así en una entidad más grande y valiosa.Por lo tanto, las empresas más buscadas y apetecidas por los mercados son aquellas capaces de generar valor, no solo utilidades; una empresa capaz de generar valor asegura su supervivencia a largo plazo y generará riqueza para sus accionistas. La creación de valor debe de ser el objetivo primordial de toda buena empresa.Durante muchos años, se pensó que lo mejor era obtener un gran beneficio para los accionistas con la mayor brevedad; pero, ahora, el fin fundamental de la mayoría de las empresas se centra en la creación de valor, debiendo ser la base de todas las decisiones para la supervivencia del negocio.Entonces, ¿cuáles son los elementos que generan valor a la empresa? El origen de la creación de valor está siempre en las expectativas del futuro. Los elementos básicos para la creación de valor son: una estructura equilibrada de capital, financiado a bajo costo; que los activos sean capaces de generar los flujos suficientes para pagarles el costo de oportunidad a los accionistas y bancos; que la empresa tenga crecimiento permanente; y, finalmente, la que sería la síntesis de todas: que el ROE sea mayor que el costo de capital (Ke).El costo del capital es uno de los elementos que determinan el valor de la empresa. En palabras lisas y llanas, sería la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento que la empresa debe de pagar al accionista por el uso de su dinero.El costo de capital se integra, de manera abreviada, por dos tasas: Tasa libre de riesgo (Cetes) + Tasa de riesgo del negocio. Es importantísimo, de parte del accionista o propietario, saber si el negocio le está pagando por lo menos el costo de capital (Ke). De no ser así, sería mejor estar fuera de riesgo, en Cetes.Sobre la limitada cultura financiera recae el poco interés de algunos accionistas o propietarios de limitarse solo a la información de los estados financieros de un periodo. Cuando, invariablemente, estos deberían de ir acompañados de los principales indicadores financieros, determinantes para tomar los signos vitales a la empresa.Estos indicadores son necesarios para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la utilidad, la liquidez, EBIT, rotación de inventarios, rotación de activos totales, rendimiento de los activos (ROA), ROE, retorno sobre la inversión (ROI), productividad, eficiencia operacional y apalancamiento. Sin olvidar nunca el Valor Económico Agregado (EVA).¿Qué es el EVA y para qué sirve? EVA = NOPAT - (capital x costo de capital). Es una medida que equivale al beneficio neto operativo de una compañía, menos el costo de todo el capital. Lo anterior, permite determinar si las inversiones están generando un rendimiento mayor a su costo. En resumen: si el resultado del cálculo del EVA es positivo, se crea valor. Si el resultado del cálculo del EVA es negativo, se destruye valor.Pero, ¿cómo se calcula el EVA? Para su cálculo, se requiere: 1. El capital, 2. El flujo operativo neto (NOPAT) y 3. El costo de capital (Ke). Para este ejemplo, se asume que no hay financiamientos bancarios. Entonces, el costo de los recursos propios debería ser igual a la rentabilidad esperada de los accionistas = Tasa libre de riesgo + (Tasa de riesgo) x Beta + Tasa de riesgo país.Donde, la Tasa libre de riesgo sería la de los Cetes a 28 días. La Tasa de riesgo depende de la naturaleza del negocio, pero se asume del 50% de los Cetes. Se requiere también aplicar un Beta (ß), o nivel de riesgo de la inversión, que sería de 1.25%; el riesgo país, actualmente es de 2.6%.Con los datos anteriores se calcula el costo de capital (Ke), cuya fórmula es: Tasa libre de riesgo + (Tasa de riesgo) x ß + Tasa de riesgo país. Esto es igual a: 8.25+(4.125%)x1.25+2.6%= 16%; por último, del balance, se obtiene que el capital es de 100 millones de pesos y, del Estado de resultados, el NOPAT o flujo operativo neto, de 20 millones, en un periodo anual.De esta manera, ya se tienen todos los datos para calcular EVA: 20,000,000-(100,000 000x16%) = $4 millones de generación de Valor Económico Agregado (EVA). Es decir, el negocio generó valor, no solo utilidades. Excedió las expectativas de los inversionistas en esa cifra. La empresa produjo un ROE mayor que el costo de capital (Ke); si hubiera sido al revés, estaría destruyendo riqueza.Una empresa que logra crear valor tiene más posibilidades de supervivencia y de ser una empresa valiosa. Recuerde, no compre por el precio, compre por el valor.