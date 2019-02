Despertar en León

A las 5:40 de la mañana en casa, un día cualquiera de la semana, silencio casi total, solo se percibe el sonido de la ciudad que apenas despierta, el ruido como murmullo continuo, gusano metálico de los automóviles reptando en alguna avenida cercana, traído por el viento.No ha amanecido todavía, la oscuridad cubre las casas y las calles, el frío tempranero no se ha retirado, se resiste a dar paso a nuestras mañanas frescas y agradables, a nuestro clima templado y seco que viste a León la mayor parte del año.Asociamos ahora la escasa movilidad en las calles, con el sentimiento forzado y extraño que vivimos muchos leoneses en las semanas anteriores, al estar absurda y obligadamente formados en espera de que una gasolinera abriera su servicio para alcanzar algunos litros, -500 pesos en la mayoría de los casos- y poder circular en el automóvil.Algunos conductores temprano por la mañana, otros a pleno rayo del sol al mediodía, todos con orden, sin altercados, respetando las cocheras, las bocacalles, el lugar en la cola, saliendo de casa abrigados, compartiendo miradas cómplices, comentarios sencillos, alguna botella con agua. La soledad compartida en una larga fila de automóviles alineados, sin saber a ciencia cierta por qué.Casi un cuento de Julio Cortázar sobre Cronopios sensibles, idealistas e ingenuos, en un mundo en que los Famas, seres rígidos y determinantes -que siempre creen tener la razón- les dictan qué hacer.Sonidos y sensaciones peculiares que nos recordarán por mucho tiempo la situación padecida, sin que acabemos de comprender por qué razón tuvimos que vivirla.Cualesquiera que hayan sido las decisiones tomadas, suenan a improvisación, a imponer un castigo innecesario al ciudadano normal, a aquel que simplemente trata de vivir día a día sacando adelante a sus familias.Las explicaciones esgrimidas del robo a ductos, del combate al huachicol, nos resultan arbitrarias, nos obligan a preguntar: por qué Guanajuato, por qué León de manera especial sufrió la escasez de combustible, si en otros estados como es el caso de Puebla y Estado de México en los que hay mayor número de tomas clandestinas no hubo desabasto.¿Será que en Puebla hay elecciones en unos meses, y que el Edo. de México liga los efectos políticos con CDMX?Debemos analizar las cosas en su dimensión, no es un logro del Gobierno Federal el que ahora se hable de una regularización del 80% de las estaciones de servicio sin haber un solo detenido por el saqueo a Pemex, sin que exista la seguridad de terminar con las tomas clandestinas y el pillaje interno; en otras palabras, el porcentaje no es demostrativo de una solución, -sino por el contrario-, evidenciador de un problema que generaron y que no se ha solucionado de manera total.Las asociaciones de sonidos y lo vivido, encuentran una salida que encaja en el surrealismo, incluida la joya de versión oficial, de que el desabasto no era por falta de abasto, todo, todo es canalizable, pero la insatisfacción ante la realidad, la impericia en la operación, -oculta en el discurso-, permanece entre nosotros, salta en cualquier momento, en cualquier mañana, con costos materiales, con alteraciones de la vida social y productiva y con grandes interrogantes ante los próximos seis años de gobierno.