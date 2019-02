Esta semana fue presentado por el gobierno estatal el programa ‘Guanajuato Ordenado y Sostenible’. Convocando a líderes de opinión y empresarios, se presentó el programa de acción desde la recién creada Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial SMAOT.Agradezco la invitación y comparto mi percepción: es un programa típico gubernamental con buenos propósitos, pero donde es difícil ver estrategias y metas.Me gustó que se haya reconocido que, en cuestiones ambientales, los gobiernos panistas no han logrado atinarle a la solución. Nuestros pasivos ambientales son enormes.La pérdida de los mantos acuíferos, el deterioro de la calidad del aire, la tala de las sierras, el reducido reciclamiento de residuos, entre tantos.Los pasivos ambientales son las deudas que como sociedad tenemos por daños ambientales y que, aunque no suelen incluirse en la contabilidad, existen.Frente a la existencia de pasivos ambientales es necesario recurrir no solo a una remediación o mitigación sino también a resarcir los daños causados en el pasado.Considero que para tener éxito un programa gubernamental se requiere del liderazgo y aceptación social del funcionario que conduce el programa, también de la prioridad presupuestal hacia las problemáticas clave (no hay dinero que alcance), de la capacidad del equipo técnico que instrumente.Externamente, depende de la gravedad de los aspectos críticos ambientales a solucionar y de las redes colaborativas para hacerlo realidad.No será fácil para la administración panista de Guanajuato, lograr metas ambientales con presupuestos recortados, sin apoyo del gobierno federal y con apenas poco más de cinco años, toda vez que la ola morenista recorre ya el País y se alcanzan ya a ver sus tropas.Para armar un verdadero programa ambiental para Guanajuato, se requeriría plantear metas medibles y las estrategias construidas junto con empresas, universidades y grupos ambientalistas.Sin darle la vuelta, las metas de un programa ambiental deberían ser cuantitativos, medibles, para que los observatorios ciudadanos podamos verificar su efectividad: reducción de los pasivos ambientales en los cinco focos rojos del Estado, la reducción de los días de contingencia ambiental en el aire, el porcentaje de RSU residuos sólidos urbanos que serán aprovechados, el incremento de la cobertura de los programas de auto regulación, el incremento del reciclamiento de las aguas residuales, el auge de los proyectos de innovación tecnológica en energías limpias, el aumento de fondos públicos-privados para disminuir los pasivos ambientales, el incremento de energías renovables en el balance energético estatal, el porcentaje de reducción de los pasivos ambientales, la reducción de las multas por violaciones a las leyes estatales, el incremento de ANP (áreas naturales protegidas) operadas con redes ciudadanas-empresariales y el incremento de la biomasa forestal que todavía nos queda.El decálogo presentado incluyó los elementos que siempre se presentan en todos los programas gubernamentales: aire limpio, agua suficiente y con calidad, el empleo de energías limpias, cultura y acciones ante el cambio climático, difusión y protección de los ecosistemas, educación ambiental, marco jurídico verde, desarrollo ordenado y sustentable del territorio, manejo responsable de residuos y predicar con el ejemplo.La limitación de los decálogos, es que son declaraciones generales y no incluyen metas medibles y donde no basta con la formación de Consejos.Relevante, la propuesta del Gobernador para la creación de un “impuesto verde” y aunque no definió la estrategia ni el enfoque, no sería difícil pensar que puede hacerse realidad.A final de cuentas, para reducir los pasivos ambientales, requerimos del concurso de todos, no solo de los funcionarios. Los pasivos se encuentran en sitios reales de los municipios. Allí tenemos confinamientos de residuos, deforestación, ladrilleras, abatimiento de mantos.El desarrollo sustentable (crecer económicamente sin comprometer los ecosistemas que heredaremos a las siguientes generaciones) es apenas un sueño.Vienen para León también retos para lograr que el agua no se acabe e incrementemos nuestra capacidad de reciclamiento.Por eso, proyectos como City Park que se construirá en la parte norte de la ciudad, junto al Parque de Los Cárcamos ha sido centro de tantas discusiones, pues es un buen caso de estudio sobre cómo aplicar el concepto de “desarrollo sustentable” (serie de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio ecológico).Visto así, el desarrollo sustentable aplicado a León no solo es aceptar el progreso económico y material, sólo que es plantearlo en equilibrio con el bienestar social y el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales, particularmente del agua, el más escaso.Sería conciliar los tres ejes fundamentales de la sustentabilidad: lo económico, lo ecológico y lo social. Se trata de priorizar la calidad de vida de los seres humanos y demás especies de nuestro ecosistema, el Valle de Señora, como le nombraron los españoles.Se trata de cuidar nuestro terruño y acabar con los pasivos para hacerlos activos ambientales.