LA Olla: La Fiscalía que viene

La frase polémica



“La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter de institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

PAN, doble discurso



“Le decimos al Presidente electo, que lo será de todos los mexicanos: Señor Presidente electo, por favor, no al Fiscal carnal”, dijo en su tribuna la senadora Guadalupe Murguía. Y pidió escuchar a la sociedad civil que quería participar enriqueciendo una reforma que garantizara la mejor Fiscalía.



“No hay cheques en blanco ni pretexto que valga”, dijo la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Laura Cristina Márquez Alcalá al fijar el posicionamiento del PAN en la sesión del viernes.

Empresarios con el Jefe de la Oficina de AMLO

Para este miércoles está programada la sesión del Congreso en la que se hará la declaratoria de creación de la Fiscalía General del Estado y también la toma de protesta del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.El viernes se aprobó la Ley de la Fiscalía y ayer sábado se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Como el jueves hay un evento nacional de archivos en el Congreso, la sesión será el día miércoles. Con eso concluye el proceso con el que nace la accidentada Fiscalía y se confirma por nueve años a su titular.Morena todavía baraja si se anima a orquestar otra protesta como la del viernes pasado.En un muro del nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía del Estado los funcionarios y los visitantes pueden leer: “Una investigación basada en la inteligencia garantiza el éxito de la justicia”, frase que está acreditada al maestro Carlos Zamarripa Aguirre con fecha del año 2012.Ese edificio ubicado en Guanajuato Capital fue inaugurado el 21 de septiembre de 2018, antes de partir Márquez Márquez. Ahí están la Agencia de Investigación Criminal, las Direcciones Generales de Tecnologías y de Análisis de Información, aulas, salón de cómputo, helipuerto, habitaciones, etc.El gobernador Diego Sinhue lo ha visitado muchas veces, seguro ya leyó la frase inmortalizada. Ahí acompañó hace unos a la Junta de Gobierno del Congreso local y esta semana a medios electrónicos.La Constitución federal en su artículo 134 dice textualmente:La diputada panista presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso local, Libia García, lo sabe bien y por eso opinó así: “Creo que es nuestra obligación fortalecer los entes públicos, las instituciones y no a las personas. En ese sentido hago un llamado a que se actúe apegado a la ley y a la ética y se evite la promoción personal de cualquier servidor público”.Libia tuvo que ‘tragarse’ su postura inicial de eliminar el pase automático y apoyar al Gobernador.Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez: “Eso define la personalidad de Zamarripa, él es él, casi perfecto, lleno de galardones y reconocimientos, cero humildad y autocrítica, nadie puede aconsejarle porque sólo él sabe como hacerlo, lamentable”.Y recuerda que ni el exgobernador Carlos Medina se atrevió a tanto con tan repetida frase (que no aplicada) por los panistas de “tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario”.Miguel Márquez al supervisar la obra de Hospital General de León (que por cierto siguen sin abrir), cuando vio que a un salón le habían puesto su nombre, de inmediato pidió lo retiraran.Otro empresario hoy presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, René Solano Urban, se muestra muy comprensivo con el Procurador y dice que no encuentra el por qué no debe firmar si los empresarios firman con su filosofía e ideas para generar identidad en sus empresas.Dice que por lo que ha conocido la Procuraduría como hoy funciona ha sido obra de Carlos Zamarripa y que está seguro que toda la infraestructura utilizándose como inteligencia anti-criminal será exitosa.Este miércoles está convocada ‘La Mesa’, veremos si Zamarripa alcanza a estar antes de su protesta y agradecer a René, que más que otro contrapeso de la autoridad, ya tomó el papel de defensor de oficio.El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, el panista leonés Rolando Alcántar, no entra en la polémica y sólo dice que habrá que mantener todos una postura de exigencia de resultados.En los últimos días de turbulencia contra el Fiscal fue Diego Sinhue el que salió a ponerle el pecho a las balas. Defendió a capa y espada los resultados del Procurador y lo exculpó de cualquier responsabilidad de acción y/u omisión de la imparable ola violenta de Guanajuato en los últimos años.Como si no hubiera suficiente la frase le da nueva artillería a los detractores, ¿pero qué necesidad?..Con el pase automático del Procurador a Fiscal y el periodo de nueve años, el PAN confirma el doble discurso (del que por cierto no tiene la patente en la política local y nacional) y golpea su credibilidad.Ahí queda en la historia legislativa las posturas contradictorias del panismo para exigir una Fiscalía General de la Nación sin pase automático, autónoma y eficaz, y cerrando todo debate donde gobiernan.Aquí retomo unas líneas de la iniciativa que presentó el PAN en el Senado en septiembre pasado.Propusieron que el Fiscal durara seis años improrrogables, y los Fiscales Especializados cinco años. Argumentaron que en México en los últimos 28 años los procuradores han durado menos de dos años. Y además que el 33 % de los Senadores pudiera solicitar su remoción (y no sólo el Poder Ejecutivo).El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, alzó la voz desde que era Senador y la polémica era por la intención de que el entonces procurador Raúl Cervantes tuviera el pase directo como Fiscal General. El 2 de septiembre de 2017 el ex Gobernador escribía en sus redes: “Pase de procurador a fiscal ‘autónomo’= a impunidad. ¡No lo permitiremos! No al #FiscalCarnal”.Los entonces diputados federales del PAN sacaban sus letreritos con la misma leyenda. Hoy algunos de ellos son legisladores locales (Alejandra Gutiérrez, Lorena Alfaro, Miguel Ángel Salim) y se alinearon.Al final usted sabe la historia. La anterior Legislatura de Guanajuato -por unanimidad- se apegó a homologar lo que decía la Constitución federal de pase automático y nueve años. Pero el presidente Enrique Peña reculó, envió la iniciativa para eliminar el pase directo, y se aprobó en agosto pasado.Desde septiembre de 2017 el gobernador Márquez Márquez envió una iniciativa para eliminar el pase automático en lo local, pero sus amigos del PAN le dieron largas y finalmente la enviaron a la basura.En lo nacional se cuestiona un proceso simulado para terminar en lo mismo: el pase directo del encargado de despacho de la Procuraduría, Alejandro Gertz, como el Fiscal General de la Nación. En Guanajuato, con tantos reconocimientos nacionales e internacionales al desempeño del Procurador -que presume el Gobernador- no quisieron ponerlo a competir con otros perfiles que aspiraran al encargo.Tampoco se quiso revisar la duración del periodo. La única reforma constitucional será adicionar que las dos terceras partes del Legislativo vote la remoción, cuya propuesta sólo puede venir del Ejecutivo.La Ley de la Fiscalía (que sólo tres de Morena votaron en contra) crea las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos Electorales, Tortura, Desaparición Forzada, Corrupción y Derechos Humanos.Y tiene como ‘novedades’: la presentación de un informe anual ante los poderes del Estado; la creación de un Consejo de Consulta externo que sume a cinco ciudadanos; y el nombramiento de un Órgano de Control Interno en base a una consulta pública y nombrado por la mayoría calificada del Congreso.La pregunta es ¿no los hubo ya? para las autoridades de todos los órdenes (Federal, Estatal y Municipal) y los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que en Guanajuato han probado fallar al pasar de 395 homicidios en 2009 a 3,290 víctimas en 2018, ¡700% más!Entre los defensores del Fiscal está el argumento que no tiene culpa de los delitos que se cometen, pues su responsabilidad está en investigarlos una vez sucedidos (datos que abren ooootro debate), que el fracaso está en la prevención. ¿Qué dice a eso el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca?El empresario regiomontano jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, sostendrá este viernes 1 de marzo un encuentro privado con el sector empresarial de León.El CCEL que comanda José Arturo Sánchez ya está convocado a las cámaras y organismos que lo integran (Canacintra, CICEG, Cicur, CMIC, Coparmex, Canadevi, Canaco, Apimex, Amexme) a la reunión a las 8:45 de la mañana en el Parque Tecnológico 100, en la casa del ITESM Campus León.La invitación es para unos 100 empresarios que traen ganas de preguntarle al enviado de AMLO, con la esperanza de encontrar respuestas que den un poco de certeza y tranquilidad sobre el rumbo del País.Desde campaña el CCEL intentó un encuentro directo con Andrés Manuel, que todavía no llega. Por lo pronto lo harán con quien habla su mismo lenguaje de negocios y no los califica de “fifís” o “paleros”.AMLO canceló su visita a León del sábado 19 de enero por la triste tragedia en Hidalgo, y no regresó.A Romo Garza los zapateros le pondrán sobre la mesa que se sienten engañados el Gobierno federal, en particular por la Secretaría de Economía que encabeza Graciela Márquez, pues les prometieron el respaldo para suspender la última etapa de la desgravación arancelaria, esperaron, pero eso nunca pasó. Después del trancazo ya se reunieron con la funcionaria pero salieron con más dudas que certezas.Le recordarán que enviaron al Gobierno federal (por conducto del delegado Mauricio Hernández y del Gobernador) una solicitud de incentivos fiscales para empresas y trabajadores que se vieron afectados por el desabasto de combustible por más de un mes, y del que todavía no tienen ninguna respuesta.Y por supuesto también la molestia por la que llaman #LeyGandalla que no permite la compensación entre los diferentes impuestos federales y que comenzará a afectar la liquidez de todo tipo de negocios.Los empresarios de casa también están molestos y desconcertados por sepultar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, proyecto que por cierto Romo apoyaba que continuara, y no lo escucharon.Otro tema es la instrumentación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en el que las empresas abrirán sus puertas para capacitarlos un año y el Gobierno aportará la beca de $3,600 al mes. Hay dudas de que en Guanajuato ese monto resulte atractivo para que los chicos se anoten. Empresas y Gobierno deben cerrar filas para que el plan funcione, es mucho el presupuesto que está en juego.La IP leonesa no va a subirse al ring con la autoridad, pero tampoco callar cuando no todo está bien.El procurador Carlos Zamarripa recibió al exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, en la sede de la Agencia de Investigación Criminal.