Los olvidados de siempre

Existen sectores sociales por los que nadie se preocupa, son como entes de número. Los registra el censo y cuando hay campañas políticas, se les dedican frases comprometidas que resultan nada más y nada menos que hojas sueltas que se van con el viento y el tiempo.Me permito, por ahora mencionar solamente dos de estas lacerantes situaciones a quienes ustedes identifican plenamente.Uno es el núcleo indígena al que los demagogos, urgidos de aplausos, le lanzan edulcorantes que en nada van a transformar su realidad de miseria.En busca del alimento mínimo salen de sus comunidades y se animan por impulsos de la subsistencia a pisar el pavimento de las grandes ciudades.¿Quieren, lectores, datos concretos? Aquí van: Con motivo de las ferias como la que anualmente se realiza en León, llegan esos nuestros hermanos procedentes de diversos municipios. Alquilan un cuarto en la vecindad que los aceptan. Allí se arremolinan cuanto pueden, chiquitos, medianos, grandes y ancianos. ¿20 o 40? Los que caben.Hace algunos ayeres su ocupación era pedir limosna en el entorno de la gran fiesta. Unas gentes los veían y ven con desdén, como si se tratara de subespecie humana. De lo que reúnen los pedigüeños compran cuánto les alcanza: tortillas, frijoles, nopales y, de vez en cuando morusas de carne y refrescos. La leche no les pasa ni por lejos y menos cerca.De tal forma subsisten aunque, hay que decirlo en su favor y reconocimiento, este año se superaron. No porque alguien los haya orientado, sino que ellos intuyeron (el hambre también produce ideas), que ofreciendo cositas podría irles mejor, por lo cual chicles, chocolates y algunas sencillas prendas tejidas que es de pensar acumularon en su cotidiano quehacer, para luego negociar.Nadie se atreva a preguntar aquí qué institución les dio apoyo, auxilio, orientación, porque la respuesta todos la sabemos: ningún organismo oficial se enteró de su presencia.Sería impensable que el Comité de la Feria volteara a verlos, para espantarlos apoco sí, por afear los rumbos próximos al evento, pero a efecto de auxiliarles en forma alguna.. ¡ni esperanzas! Y podrá razonar algún experto en protocolos de tal naturaleza, que asistir a esos núcleos, no es su función, que para eso está el DIF.En tal supuesto razonamiento, efectivamente, ¿qué es lo que pudiera hacer el mencionado Desarrollo Integral para la Familia?Sencillamente darse cuenta que existen esos seres con la misma dignidad que todos los humanos. Atraerlos, proporcionarles albergue, alimentos y, por supuesto, orientación para que no sean ni perseguidos y menos humillados.Quien diga que tal labor no se puede hacer es que tiene un pensamiento y alma impotentes o corrompidos.En Parras de la Fuente, Coahuila, un grupo de personas voluntarios y voluntarias se propusieron, sin formar comité ni nada, a que nadie sufriera por falta de alimentos.En varias escuelas se instalaron muy informales pero efectivos comedores. La gente donante llevaba sus cazuelas o recipientes con comida. Muchachos y muchachas escolapios orientaban a los necesitados. La miseria, por lo menos a ese nivel, desapareció.No me voy a meter entre las patas de los caballos de la política para inquirir si esos indígenas, no únicamente de Guanajuato sino de otros estados, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, ya están en el padrón de beneficiados por la Cuarta Transformación, porque si les llega su dinerito no tiene de qué preocuparse, únicamente deber estar al pendiente de la fecha de cobro en su tarjeta y atender las señales políticas de cualquier consulta que el dedito del Peje les diga desde el centro del poder sí o no.Dudo mucho que estos sectores estén ya en la lista de favorecidos.Así como se formó “León Agradecido” ¿no se podría organizar un comité, simplemente un grupo, pequeño pero muy efectivo para darles calor humano a esos hermanos en tiempos de la Feria? ¡Claro que con semejante labor, no habrá espacio ni motivo para alzarse el cuello con el humanismo!En el mismo nivel discriminatorio están los jornaleros, cuadrillas, que cada temporada vienen a trabajar en la cosecha de productos que urge levantar en el campo antes que se pudran. Aquí no hay mano de obra suficiente o resulta nada atractiva esa labor, el hecho es que llegan tales brigadas con sus familias.En vez de darles respaldo los critican que porque ponen a sus pequeños a recoger jitomate, que los levantan temprano y los tienen horas bajo el sol, que pierden la escolaridad, que sufren enfermedades por desnutrición. Y hasta se publican infantes cargando canastos con lo que apenas pueden. Son pecados capitales, razonan los sabios, que sanciona la Ley Federal del Trabajo.Esa mano de obra, recalcamos, es en ocasiones urgentísima. En este año, por no levantar melones y sandías por toneladas en Romita, se perdieron millones de pesos.Entiendo que los recursos financieros no están holgados, los presupuestos, se dirá que fueron reducidos y apenas alcanzan para lo programado, empero todo es cuestión de tener genio y talento organizativo. Carpas temporaleras para esos migrantes, si tenemos para darles a los que van de paso al Norte, ¿por qué no hay un desayunito para nuestras cuadrillas de jornaleros? Escolaridad a los pequeños.Para entender estos fenómenos sociales falta voluntad, conciencia social y espíritu solidario.Por favor, corríjanme los lectores si estoy mal ubicado en mis apreciaciones y demanda de justicia para los que menos tienen. ¡Ah, y quedan pendientes los derechos humanos!