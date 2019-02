Dejaron la puerta abierta

El conductor de un vehículo de alquiler subió un video mostrando a la bebé que se acababa de encontrar, en la noche, sin zapatos y bajo la lluvia... en la calle.Del Hedrick es chofer del servicio Lyft, similar a Uber, y estaba terminando un viaje en Santa Rosa, California, cuando vio a una bebé en la calle.El hombre se acercó y la llevó al vehículo con él para ponerla a salvo, y aunque buscó a los padres en los alrededores no los encontró.Luego de tomar el video, fue a la Estación de Policía y encontraron a los papás de la bebé, que estaban reportando el extravío y aseguraron que en un descuido dejaron la puerta abierta y no se dieron cuenta cuando la bebé no estaba en la casa.Las autoridades de Santa Rosa publicaron la grabación en Facebook y reconocieron la acción del hombre; "Trabajando juntos podemos mantener nuestra comunidad segura".