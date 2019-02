“Me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento, no iba a hacerse la venta, entonces como no soy Caperucita Roja, le firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero que ese documento no tenía valor comercial ante FIFA, ni ante el TAS”, declaró a ESPN.



“Me amenazaron de muerte, me hicieron pasar de lo peor”, aseguró.

En Sao Paulo, Osorio intentó hacer lo mismo



“Yo tenía un jugador en Olimpia que se llama Julián Benítez, me dijo que lo iba a llevar, que íbamos a ganar 250 mil dólares, pero yo con delincuentes no negocio”, aseguró.



“Presentaremos una demanda ante FIFA, pidiendo la inhabilitación de por vida a Juan Carlos Osorio y un monto, que no me importa, ya que éste será donado a alguna sociedad de menores que lo necesite”, finalizó.

En los recientes días, el ex técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, salió de la Selección de Paraguay y ahoracomo director técnico.De acuerdo con, en 2014, cuando, se dio el fichaje de Pablo Zeballos, ex jugador de Cruz Azul y el ex técnico del 'Tri' mandó a su representante, Rubén Caicedo.La venta estaba pactada en tres millones de dólares, peroy comenzaron los problemas.Debido a que, por lo que el técnico colombiano y su representante, iniciaron un juicio penal para reclamar los 450 mil dólares.Antes de ir a la Selección Mexicana, Osorio dirigió al Sao Paulo de Brasil,pero el representante no aceptó.y señaló tanto el entrenador como CaicedoZelada también añadió que si no hay dinero, tanto Osorio como Caicedo “hacen la vida imposible” y cree que por ello renunció a la Selección de Paraguay, aunque puso como pretexto que fueron cuestiones familiares.Ahora,buscando que el técnico sea inhabilitado.