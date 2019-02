Cuando pensábamos que el equipo podía desquebrajarse con la fractura de Sambueza, resurgió Mena tomando el balón como estafeta ofensiva y cual si fuera capote ha dado trazos de un torero de primera clase y que forcados como Caixinha lo extrañan para compartir ruedo.



Mena, Navarro, JJ, Chapo, Campbell y Meneses conforman un aparato ofensivo que está ganando respeto, partidos y tiempo para que regresen otros, como ‘Sambu’, que seguramente vendrán a hacer más rico el ataque esmeralda.

Pongámonos de pie y aplaudamos las faenas,Tranquilos,Calma, no trato de hacer comparaciones, sólo reflejar el momento actual.aportando para que La Fiera sea protagonista en el Clausura 2019.para establecerse como sublíder de goleo y cuatro jornadas consecutivas anotando. En el ecuatoriano los números no son fríos como siempre se dice, en él las estadísticas son cálidas porque hacen que el León encienda una vida que si bien no estaba totalmente apagada en la Liga Mx, sí era una llamita apenas tenue.En el deporte, las adversidades siempre vienen acompañadas con posibilidades de éxito y en los ayeres recientes las lesiones mermaban seriamente al León. Hoy podemos contar otra historia y vaya que en este torneo el León no se ha salvado de sufrir con varios heridos de guerra.Como en la tarde en la que con un pase justo a la cabeza de Pedro Aquino y con un fino toque, dio puntillazo a los Gallos. OVemos a uncomo en aquel remate a botepronto que sin ser potente, se metió a la red americanista para asegurar el triunfo.Además,y para cuenta, recordemos las asistencias que ha creado como esa de taconcito dentro del área ante el Querétaro para que JJ Macías anotara.Pero sin duda alguna, las jugadas que hicieron gritar espontáneos y sonoros oles, y queon los quiebres de cintura que dejaron tendidos en el césped a figuras como Agustín Marchesín y Jonatan Maidana. Goles como esos en muy pocos jugadores porque muy pocos se atreven a realizarlos con esa calma tremenda para ser letales con una finta en el terreno corto y luego con sagacidad en la definición.Teniendo tardes así,La razón es sencilla, la primera referencia de los rivales cuando enfrenten al León será la de intentar nulificar a este futbolista generador de goles. Y es aquí dondpues como se dice en el argot, cada toro tiene su bravura.Mena le ha brindado a la afición faenas emotivas y la afición se le ha brindado.¡Ole!Twitter @geraslugo