El hijo de Erika Buenfil creció y sorprende parecido con Ernesto Zedillo

Se enteró por una revista

Erika Buenfil compartió imágenes con su hijo Nicolás y de inmediato saltaron las comparaciones, pues el joven tiene gran parecido a su padre, Ernesto Zedillo Jr.El hijo del expresidente de México vio a Nicolás cuando era bebé y nada más, confesó la misma actriz en una entrevista para Univisión.Pero hay quienes aseguran que el joven no se parece tanto a su padre como a su abuelo.Nicolás tiene 14 años y su mamá le escribe cosas como "Gracias por tus enseñanzas y lo gande que es tu corazón".Su mamá descubrió a través de una portada de revista, que el padre de su hijo se casó con Rebeca Sáenz."Sí sufrí, claro, y lloras y te rompes por dentro, todo mundo quiso intervenir, quiso acudir a él, quiso pelear, mi hermana, mi mamá, todo mundo… yo nunca los dejé, dije, ‘eso viene del corazón y si no le nace no voy a obligar a alguien porque aparte ni estamos enamorados’”El adolescente sabe quién es su padre y que no lo quiere buscar, pero su madre dice que si llega a hacerlo, ella no se lo prohibirá.Con información de Radio Fórmula, La Verdad Noticias y redes sociales.