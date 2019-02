Netflix cancela 'The Punisher' y 'Jessica Jones'

Solo quedaban dos vivas... y estaban sentenciadas. Netflix elimina todo rastro del universo de Los Defensores con la cancelación de "Jessica Jones" y "The Punisher".

Una decisión esperada, después de que la plataforma fuera cancelando de forma escalonada el resto de sus series basadas en personajes Marvel: "Iron Fist", "Luke Cage", "Los Defensores" y la pionera, "Daredevil".

Según informa Deadline, no habrá una tercera temporada de la serie protagonizada por Jon Bernthal, que estrenó hace un mes su segunda temporada, ni tampoco cuarta temporada la ficción liderada por Krysten Ritter, que tiene todavía pendiente de estreno su tercera temporada.

Estas dos cancelaciones marcan el final de la relación entre Marvel y Netflix, que comenzó en 2013 con el anuncio de cuatro series y una serie limitada de The Defenders. "The Punisher de Marvel no regresará con una tercera temporada a Netflix.

El showrunnert, el excelente equipo y el elenco excepcional liderado porofrecieron una serie aclamada y convincente para los fans, y estaremos orgullosos de mostrar su trabajo endurante los próximos años", señala una fuente de

Además, al revisar nuestra programación de Marvel, hemos decidido que la tercera temporada de Jessica Jones también será su temporada final", anunció también Netflix que igualmente muestra su agradecimiento a la showrunner de la serie Melissa Rosenberg a su estrella Krysten Ritter y todo el elenco y el equipo tras "tres temporadas increíbles de esta innovadora serie".

"Estamos agradecidos a Marvel por cinco años de nuestra fructífera asociación y agradecemos a los apasionados seguidores que han seguido estas series desde el principio", concluye Netflix.

Marvel no canceló Daredevil, Cage, Iron Fist y Defensores

Marvel insiste en que Netflix fue el único responsable de cancelar Daredevil, uno de los cinco proyectos más populares de la plataforma streaming, y las series Luke Cage, Iron Fist y Los Defensores. La Casa de las Ideas sostiene que "no tuvo nada que decir al respecto" sobre la decisión.

El director del área televisiva de Marvel Studios, Jeph Loeb, explicó a Decider que el final de "Legion" en FX no tiene nada que ver con la decisión de Netflix de no renovar las series de Marvel. "Fue una decisión tomada por los responsables [de la plataforma] y no tuvimos nada que decir al respecto", señaló Loeb.

Algo parecido dijo la actriz de Daredevil, Amy Rutberg, el pasado mes de diciembre tras conocer la noticia. "Mis contactos en Marvel estaban muy sorprendidos", explicó Rutberg en una entrevista para Inverse.

"Cualquiera de los rumores de que fue una decisión de Marvel es errónea, creo que fue simplemente una decisión de Netflix. Esto viene por conversaciones personales con gente que está en Marvel. Estaban sorprendidos", agregó la actriz que interpreta a Marci Stahl en la serie.

Los últimos rumores apuntan que las series afectadas resucitarán en Disney+, el servicio de streaming de la Casa del Ratón o también, la opción ahora mismo más viable, en Hulu, la plataforma a la que iría a parar el contenido Disney para un público más adulto. De hecho, durante su presentación en la Television Critics Association, el vicepresidente senior de contenidos originales de la plataforma, Craig Erwich anunció que "Marvel tiene un montón de títulos en los que estaríamos interesados".

Por el momento, Daredevil, Luje Cage, Iron Fist y Los Defensores son las series que han sido canceladas oficialmente, y ahora Jessica Jones y The Punisher.