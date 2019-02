Comodidad sin límites

Más opciones en Economy

Siempre a tiempo

Sustentabilidad

El mundo a tu alcance

Sin limitaciones

Alta gastronomía a bordo

Volar a destinos lejanos debiera dejar de ser un hastío, esta aerolínea lo sabe y te hará volar a todo lujo sin importar cuál sea tu presupuesto.Limitaciones en el equipaje, limitaciones de espacio, limitaciones (e incluso inexistencia) del menú. Desde hace al menos una década, las restricciones que las aerolíneas a nivel mundial han impuesto para ahorrar en los servicios, lo único que han provocado es volver un hastío una experiencia que debería ser fantástica de principio a fin, a menos, claro está, que todos pudiéramos siempre acceder a Business Class.tiene una filosofía bastante clara, y es que disfrutes de servicios de primera, de espacios confortables y de nunca sentirte limitado, empezando por tu equipaje y terminando por la certidumbre de que siempre llegarás sin contratiempos a cualquiera de sus 144 destinos en cualquiera de los 27 países que opera.Y es por ello que te damos siete razones para que planear tu viaje con LATAM sea tu primera opción:En 2018, LATAM Airlines Group fue elegida como la aerolínea de Sudamérica con la Mejor Experiencia Global de Pasajeros (Best Overall Passenger Experience Global Airline) por los Premios 2018 APEX Passenger Choice.Cuenta con una flota de más de 311 aviones, con una edad promedio de 7 años, lo cual la convierte en una de las más jóvenes y modernas de la industria. Cada uno de sus aviones Boeing y Airbus, fueron elegidos para brindar la mejor experiencia a bordo, con un diseño y una tecnología de última generación, que entregan más comodidad, seguridad y eficiencia. Basta con entrar a su página y darle un vistazo a su tour virtual, en el que LATAM muestra la transformación de sus nuevas cabinas, que significaron una inversión de 400 millones de dólares. Aquí podrás ver los renovados interiores y la nueva cabina Premium Business de los aviones de larga distancia, que operarán vuelos entreLos aviones de largo alcance de LATAM también cuentan con una cabina Economy renovada, que ofrece a los pasajeros un nuevo aspecto, mayor comodidad y un sistema de entretenimiento a bordo de última generación con una selección de contenido inigualable. Además, existirán más opciones para mejorar la experiencia de viaje, incluyendo Asientos LATAM+, que ofrecen mayor espacio, mayor reclinación y servicios Premium, como el embarque prioritario.Saber que no habrá ningún contratiempo es una tranquilidad para cualquier viajero. No perderás una noche de hotel, ni un día de playa, mucho menos una conexión que te obligue a pasar una eternidad de espera en el aeropuerto. Este año, LATAM Airlines Group, ha sido reconocida con el primer lugar de la categoría “Mega – Carries” por el prestigioso ranking Official Airline Guide, que mide la puntualidad de las principales aerolíneas de todo el mundo.Los pasajeros de la aerolínea se sentirán tranquilos sabiendo que este es el único grupo de América y uno de los tres en el mundo en ingresar al Índice de Sostenibilidad Dow Jones World, donde por quinto año consecutivo fue destacado por sus prácticas sostenibles, basándose en criterios económicos, sociales y ambientales.Es inexistente otro grupo de aerolíneas que ofrezca tantos vuelos en una región como Grupo LATAM, con la mejor red de destinos desde, hacia o al interior de Latinoamérica.Transporta 68 millones de viajeros, 144 destinos en 27 países, con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene operaciones internacionales desde Latinoamérica hacia Europa, Estados Unidos, El caribe, Oceanía, Asia y África.LATAM ofrecerá paquetes turísticos que incluyen hoteles, excursiones, traslados y renta de automóviles a precios espectaculares.Ofrece la irresistible posibilidad de jamás restringirte, pues a diferencia de la mayoría de las aerolíneas, LATAM permite que lleves contigo dos maletas de 23 kilos cada una en clase económica y tres piezas en clase Business.A diferencia de otras aerolíneas, LATAM no expondrá a sus pasajeros a las penurias de tener que pagar sus alimentos a bordo. En sus vuelos internacionales de más de siete horas, la compañía lanzó un menú inspirado en la filosofía de promover el reencuentro con cada región, incorporando ingredientes locales de cada país donde opera y diseñando platillos para cada ruta, en los que se utilizan ingredientes locales, lo que no solo garantiza la etnicidad de los platillos, sino también su frescura.Además, todos los pasajeros reciben un menú que muestra tres opciones para la comida y para la cena, y dos opciones para el desayuno, garantizando calidad en cada comida.No por nada, en 2018 LATAM obtuvo el premio Outstanding Food Service by a Carrier en los Pax Readership Awards, por la gastronomía a bordo.latam.com