Anualmente, en elEl más joven de ellos es ‘’ con cinco años, y de 23 años, ‘’ es el más longevo del equipo; el resto son ‘’ y’, ambos de ocho años, ‘’ de nueve, ‘’, con 11 años, ‘’, de 12 y, de 13.

Los pequeños interactúan con los animales.

Entrenamiento diario



“Los tenemos que trabajar diariamente porque si los dejamos de entrenar no dan el mismo rendimiento”, comentó.



“Les ponemos pelotas, aros y hasta juguetes a las caballerizas para que se vayan sensibilizando y puedan trabajar y convivir con los niños, también hacen ejercicios con botes y banderas que se colocan en la pista”, añadió.

La función del caballo



“En realidad los terapeutas son los caballos, pues son los que hacen la chamba principal”, destacó.

Aldo Antonio Torres, médico veterinario de la Policía Municipal, explicó que para dar equinoterapia los caballos son seleccionados cuidadosamente tomando en cuenta su temperamento, pues éstosDijo que el adiestramiento y preparación de un caballo que será empleado para este tipo de terapia alternativa puede durar de dos meses hasta un año, pero realmente el adiestramiento nunca termina.El programa de equinoterapia empezó a funcionar a finales de 2012 con cinco terapeutas en el cuartel de la Policía Montada de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), ubicado en la colonia Cañón de la India.

Tras participar en las terapias, los caballos descansan en los corrales de la Policía Montada.

Pacientes de varios municipios



“Lo ideal para atender la demanda es necesario tener hasta 10 terapeutas, por lo tanto por parte de la Dirección se analiza la posibilidad de incrementar el número de terapeutas que deben ser personal calificado y con cursos para poder desempeñar esta función”, señaló.

Ejercicios en el hogar



“Los avances en la salud del pequeño dependen también si va a otro tipo de terapia y si los papás le dan seguimiento a su niño en casa con los ejercicios que les indican los terapeutas”, explicó.



“Es variable y de acuerdo a las posibilidades de las familias. Generalmente tratamos de involucrar a los papás o al familiar que trae al paciente para que interactúen con el caballo y con el niño”, finalizó.

El dato

Mejoran instalaciones en 6 meses

Desde entonces y hasta agosto de 2018, en el lugar han sido atendidos 429 pacientes con un total de 11 mil 47 sesiones otorgadas.Torres comentó que actualmente sólo hay cuatro terapeutas a pesar de que anteriormente han sido hasta 10, sin embargo, por ser elementos operativos son requeridos para cubrir labores en la calle.Informó que vienen pacientes de varios municipios como San Felipe, Silao, Ocampo, Cuerámaro e Irapuato, entre otros.se remonta a la época de Hipócrates, padre de la Medicina (460-377 a. C), quien en su libro ‘Las Dietas’ recomendaba la equitación para regenerar la salud y preservar el cuerpo de dolencias.Sin embargo, fue hasta 1901 que en el Hospital Ortopédico de Owestry en Inglaterra se comenzaron a realizar las primeras aplicaciones de Equinoterapia dentro del contexto de rehabilitación.Con el propósito de contar con mayores medidas de seguridad y atender a un mayor número de personas en el programa de equinoterapia,Antes de esta remodelación, cada año durante la temporada de lluvias era necesario suspender las terapias hasta por cuatro semanas debido a que no se contaba con la infraestructura adecuada como un techo sobre la pista de equitación.

Como parte de las obras de remodelación instalaron un techo sobre la pista de equitación para proteger a los niños del sol y de la lluvia.

Atención a menores



“Se podrá atender hasta un grupo de más de 40 niños; anteriormente, durante el año en época de lluvias, había que suspender pero ahora con el techo que se puso sobre la pista ya no habrá necesidad de ello y se podrá trabajar de manera permanente sin interrupciones a lo largo del año”, dijo.



“Además de que a partir de las 12 del día empieza a pegar muy fuerte el sol y eso podría causar daños en los pacientes y terapeutas, y ya con esto podremos trabajar en mejores condiciones”, afirmó.

Mejoran instalaciones

Deben cumplir requisitos para recibir terapias

Para dicha obra fue necesario suspender las terapias durante seis meses, sin embargo los beneficios serán mucho mayores y se podrán atender más niños al año, destacó Aldo Antonio Torres, médico veterinario en la Policía Municipal.La obra para la cual se destinó un recurso municipal de ocho millones de pesos inició en mayo pasado y concluyó a finales de enero por lo que apenas este mes se retomó el servicio.Los trabajos consistieron en la instalación de uny asimismo, este espacio se delimitó con malla.En elya que anteriormente sólo contaba con malla ciclónica, yAdemás; dicho espacio servirá también como área de descanso para los demás equinos.Para ser candidato a la equinoterapia es necesario que el paciente no tenga una afección fisica como displasia de cadera y espina bífida, esto no es recomendable por los tipos de ejercicio que se realizan sobre el caballo.El paciente ingresa a una lista de espera cuando su familia se acerca a pedir informes, posteriormente es necesario acudir a una cita al departamento de Trabajo Social, donde se realiza un estudio socioeconómico.Finalmente, el pequeño pasa a servicio médico para realizarse una evaluación y saber si es apto para el programa.Rodrigo Delgado Jiménez, encargado de los grupos de Equinoterapia de la SSPL, compartió que como parte de su formación profesional como terapeuta tomó varios cursos de rehabilitación con caballos y una capacitación en el Comité Olímpico Mexicano (COM) en la CDMX.“Mi objetivo es trabajar en los caballos y en base a ellos poder darle una mejor calidad de vida a cada pequeño que viene a recibir una rehabilitación”.

