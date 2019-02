En Irapuato exigen a AMLO que compruebe corrupción

“Qué lo compruebe, nosotros no estamos en contra de eso, sin embargo, yo veo muy difícil la posibilidad de que pueda haber corrupción en las estancias, porque nosotros estábamos supervisados y vigilados por DIF Nacional y Sedesol, esas supervisiones eran bimestrales y eran al azar, no te dicen el día, ni la hora, quiere decir que teníamos cinco supervisiones al año por estancia o más”, dijo

“Las áreas supervisadas son muy extensas, por ello no nos pueden decir que estamos fallando, que nos digan por ejemplo que las instalaciones son adecuadas, no es cierto, contamos con todas las medidas de seguridad, si no cumples con todos los requisitos te semaforizan, si te clasifican en color rojo tienes que subsanar o te clausuran, no hay de otra”, explicó.

“Ya nos ha afectado, tengo capacidad para 50, pero tengo actualmente 33 niños, hemos tenido bajas precisamente lo mismo, tuvimos que hacer un incremento en el costo de 10 pesos por día, 50 pesos a la semana, hay papás que definitivamente no pueden pagar, ni solventar el gasto completo sin el apoyo del programa”, señaló.

"Estamos capacitadas, no somos improvisadas".

“Yo creo que muchas nos quedamos en el camino, seguimos en la lucha, ahorita se ve somos 467 estancias que estuvimos presentes y organizamos esto con el fin de buscar cómo seguir trabajando y dar este servicio de calidad, muchas no vamos a poder solventar los gastos y tendremos la necesidad de cerrar”, finalizó.

Los responsables de guarderías incorporadas al, no se oponen a los trabajos contra la corrupción del, únicamente piden que se comprueben las acusaciones y que se respete el trabajo de las estancias honestas que son mayoría., responsable de la estancia infantil, en el municipio de Romita, señaló que las estancias son revisadas al menos cinco veces al año a través de Desarrollo Integral de lasNacional y Sedesol, en estas revisiones estrictas se evalúan paso a paso el funcionamiento.Aseguró que el presidente de laestá generalizando el tema de corrupción y no ha podido comprobarla, además señaló que confía en que la mayoría de las estancias realiza un trabajo honesto.El municipio de Romita cuenta únicamente con dos estancias integradas en el programa, cada una con capacidad aproximada de 50 niños.Destacó que el municipio no cuenta con una tercera guardería de ningún tipo, niRecalcó que el personal está capacitado y cumplen con cada exigencia de certificación en temas como primeros auxilios, protección civil.Destacó que, de continuar sin mejoras ante las exigencias de regresar el apoyo, estaría quebrando, al igual que muchas de sus compañeras.En días pasados panistas anunciaron que harán demanda colectiva para ayudar a padres afectados por recorte a estancias infantiles