Pide gobernador de Hidalgo beneficio de la duda para Guardia Nacional de AMLO

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, pidió a organizaciones de la sociedad civil, así como a instituciones públicas, dar el beneficio de la duda a la conformación de la Guardia Nacional impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al respaldar la iniciativa presidencial, el gobernador hidalguense consideró que esta reconfiguración de la policía, utilizando efectivos de la Marina y el Ejército Mexicano, es benéfica.

“Una policía de 30 mil efectivos no se hace de la noche a la mañana. No hay otra forma, se van a tomar los que ya hacen tarea de seguridad dentro del Ejército y la Marina… yo no lo veo mal, al contrario, por eso he manifestado mi respaldo irrestricto al proyecto de la construcción de la Guardia Nacional”, declaró.