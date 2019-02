Roban camioneta que transportaba pollos muertos

Personas robaron una camioneta que transportaba 800 pollos muertos, la madrugada de ayer, domingo, sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún.

Justo por donde está el bulevar las Torres, el conductor de una Chevrolet Silverado modelo 2006 color rojo, fue interceptado.

Los responsables, no se precisó cuántos, bajo amenazas, hurtaron la camioneta con placas del Estado de México, la cual transportaba 80 cajas con 10 pollos muertos en cada una.

Después los sospechosos escaparon en la unidad que, como seña particular tiene varios golpes en carrocería y la batea es color negro.

El denunciante no pudo precisar media filiación de los autores del robo, solo que fue entre las 4:30 y 5:00 horas de ayer, domingo.