Empleados de Coca-Cola en Matamoros suspenden operaciones, reclaman aumento salarial

Por cuarto día consecutivo la empresa Coca-Cola en Matamoros mantuvo suspendida sus operaciones de producción y distribución a la huelga estallada por los obreros en demanda de un incremento salarial del 20% y un bono de 32 mil pesos.David Reyna, director de la Zona Noreste de Arca Continental, recalcó que Coca-Cola no reanudara operaciones hasta en tanto no existan condiciones de seguridad y garantías para trabajar. Recalcó que aun cuando las demandas laborales se están dirimiendo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores estallaron esta huelga ilegal, informó La Silla Rota.En ese sentido, insistió en que de los más 700 empleados con que cuenta Coca-Cola en Matamoros, menos de 200 son los cuales se encuentran en paro. Añadió que desde el pasado mes de octubre Arca Continental negocio el contrato colectivo con sus trabajadores otorgando condiciones mucho más ventajosas de las cuales ahora reclaman los obreros en su huelga.Reiteró David Reyna la disposición de la empresa para negociar y alcanzar un acuerdo, pero hizo hincapié en que 80% de los trabajadores no quieren la huelga. Insistió en que la empresa mantendrá suspendidas sus operaciones de producción y distribución en Matamoros y toda aquella región hasta en tanto no existan garantías para trabajar con toda libertad.En el municipio de León, se cuenta con una situación similar, pues desde hace el año pasado la empresa de calzado Emyco tiene adeudos con sus empleados en distintos rubros. El pasado dos de octubre, los trabajadores, bloquearon una parte de uno de los bulevares principales de León. Sin embargo, no se resolvieron totalmente los problemas, pues el día de hoy, cerca de 50 ex trabajadores se reunieron en las afueras de la fábrica para pedir respuesta a sus adeudos que aún tiene la empresa con ellos.