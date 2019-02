Muere marinero de famoso beso con enfermera en Times Square en 1945

El estadunidense George Mendonsa, identificado como el marinero que besó a una enfermera en Times Square el 14 de agosto de 1945 y cuya fotografía es considerada una de las más famosas del siglo XX en la historia de Estados Unidos, falleció este domingo a los 95 años.

Mendonsa fue fotografiado cuando besaba a Greta Zimmer Friedman, una higienista dental vestida con el uniforme de una enfermera, y Alfred Eisenstaedt tomó la foto el día V-J, cuando Japón se rindió el 14 de agosto de 1945, lo que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, y miles de personas celebraban en Times Square.

En realidad Mendonsa y Zimmer sólo se encontraron dos veces después de que fue tomada la foto icónica. Friedman murió en 2016 a la edad de 92 años.

A pesar de que varios hombres se han adjudicado ser el protagonista de la legendaria fotografía del beso en Times Square, hecha por Alfred Eisenstaedt y publicada en la revista Life, Mendonsa es considerado el legítimo marinero besucón.

Pero la identificación de Mendonsa como protagonista de la foto tardó varias décadas en poder ser comprobada, debido a que varios hombres aseguraban ser el romántico galán.

Fue hasta 2012 que se hizo oficial la identidad de Mendonsa gracias al trabajo de los investigadores Lawrence Verria y George Galdorisi, autores del libro "The Kissing Sailor: The Mystery Behind the Photo that Ended World War II".

Gracias a un método de reconocimiento facial con tecnología de punta y a una serie de entrevistas, Verria y Galdorisi concluyeron que Mendonsa es el legendario marinero besucón de Times Square.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial vivió sus últimos años como un pescador retirado en el asilo de Middletown en Rhode Island. Su hija Sharon Molleur explicó que su padre padecía de problemas cardiacos, el próximo jueves sería su cumpleaños 96.